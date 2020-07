Sek-Einsatz In Ganderkesee-Hoykenkamp: Familienvater nach Messerangriff festgenommen

Ganderkesee Großeinsatz der Polizei in der Gemeinde Ganderkesee: An der Modersohnstraße in Hoykenkamp hat am Donnerstagmorgen ein 44 Jahre alter Mann seine Familie mit einem Messer bedroht und sich in einem Wohnhaus verschanzt. Er konnte inzwischen festgenommen und in eine psychiatrische Klinik gebracht werden. Im Einsatz waren unter anderem mehre Spezialeinsatzkommando-Einheiten.

Die Polizei war am Morgen gegen 8.30 Uhr alarmiert worden, nachdem der Mann seine Frau und zwei Kinder mit einem Messer bedroht haben soll. Die Familie konnte das Haus unverletzt verlassen. Eine ältere Dame, die sich im Obergeschoss des Hauses befunden hatte, sei mit einer Leiter von der Feuerwehr befreit worden, so die Polizei.

Zuletzt hatte sich nur noch der Familienvater im Haus befunden. Eine Verhandlungsgruppe der Polizei versuchte ohne Erfolg, ihn aus dem Haus zu bewegen. Erst gegen 11.20 Uhr offenbarte sich der Mann der Verhandlungsgruppe an einem Dachfenster. Diesen Moment nutzten die SEK-Kräfte für den Zugriff. Mit einem so genannten Taser, einer Elektroschockpistole, überwältigten sie den 44-Jährigen.

Das Gebiet rund um die Modersohnstraße war während des Einsatzes großräumig abgesperrt. Für Dritte bestand laut Polizei keine Gefahr.