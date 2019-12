Ganderkesee Während in diesem Jahr einige Rewe- und Edeka-Märkte mit Bezug auf den Umweltschutz auf den Verkauf von Silvesterknallern verzichten, hat Thorsten Runge viel zu tun: Der Delmenhorster Pyrotechniker verkauft professionell Feuerwerk, seit 2018 auch in Ganderkesee über den Kiosk Skuppin. „Das ist gut angekommen in der Gemeinde“, sagte Runge, „so ein Feuerwerk gibt es auch nicht im Discounter.“

Eine gesteigerte Nachfrage registriert der Fachmann vor allem bei Batterien: „Der Trend geht seit ein paar Jahren klar zu Verbünden.“ Viele Menschen wollten gerne ein Feuerwerk anzünden und ein paar Minuten lang Effekte genießen. Dass hochwertige Batterien teurer sind, sei kein Hindernis. „Es gibt viele Gruppen, die den Betrag dafür zusammenschmeißen“, so Runge. Weniger Nachfrage gebe es bei normalen Böllern, Raketen seien stark schwankend in der Beliebtheit.

Feuerwerk - was ist wann und wo erlaubt? Gezündelt werden darf mit Feuerwerkskörpern nur am Silvester- und Neujahrstag. Das Schießen mit Knall- oder Leuchtmunition ist auch an diesen Tagen auf öffentlichen Flächen nicht erlaubt. In der Nähe von Kirchen, Altenheimen und brandempfindlichen Objekten wie Tankstellen oder Häusern mit Reetdach darf nicht geböllert werden. Der Schutzabstand beträgt 30 Meter, für Raketen 200 Meter. Erlaubt sind alle Feuerwerkskörper, die eine CE-Kennzeichnung und eine Gebrauchsanleitung in deutscher Sprache haben. „Himmelslaternen“ sind in Niedersachsen aus Brandschutzgründen verboten.

Kritisch sieht er einige Begründungen, mit der Unternehmen derzeit medienwirksam auf den Verkauf von Feuerwerk verzichten. „Die Feinstaubmengen, die von der Deutschen Umwelthilfe für das Silvesterfeuerwerk genannt werden, sind falsch“, sagte Runge. Dass das Umweltbundesamt die Angabe von 4200 Tonnen Feuerwerks-Feinstaub pro Jahr einfach übernehme, sei für den Verband der pyrotechnischen Industrie ärgerlich. „Die wahre Menge ist um ein Vielfaches geringer“, so Runge. Zudem sei der Feinstaub ein anderer als der aus Dieselmotoren. „Wenn man danach geht, dürfte auch niemand mehr mit Holzkohle grillen.“ Dass einige Läden auf den Verkauf verzichten, sei aber nicht schlimm – im Gegenteil: „Der Fachhandel profitiert davon.“

Ein generelles Verbot von Feuerwerkskörpern hält Runge für verfehlt. „Das ist ein schöner Brauch“, sagte er, „da leuchten Kinderaugen auf.“ Runge, der selbst Hunde besitzt, findet auch, dass Tierbesitzer sich gut auf die Silvestertage vorbereiten können, die in jedem Jahr kommen.

Deutschlandweit verbieten jedes Jahr mehr Städte die Silvesterknallerei. In Ganderkesee ist das bislang aber kein Thema. „Es gelten dieselben Vorschriften wie in jedem Jahr“, sagte Verwaltungssprecher Hauke Gruhn. Auch in der Kreisstadt Wildeshausen will die Verwaltung von einem Böllerverbot nichts wissen. „Wir bekommen immer mal wieder nach dem Jahreswechsel Hinweise, dass noch nach dem erlaubten Zeitfenster rumgeböllert wurde“, sagt Heike Eilers, Sachbearbeiterin im Ordnungsamt. Ein generelles Verbot habe aber bisher niemand gefordert.