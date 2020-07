Sonnenblumen-Aktion In Ganderkesee: Hier blüht dem Fasching wieder was

Ganderkesee Der Ganderkeseer Fasching sorgt auch für blühende Landschaften: Am Fahrener Weg steht jetzt wieder das Sonnenblumenfeld des Fördervereins der Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine (GGV) in goldiger Blütenpracht. Im dritten Jahr in Folge bietet der Förderverein Sonnenblumen zum Selbstschneiden an. Jede Blume kostet 50 Cent. Der Erlös kommt der Kinder- und Jugendarbeit der GGV zugute.

„Finanzielle Hilfe wird mehr denn je benötigt“, macht GGV-Sprecher Timo Vetter auf die problematische Kassenlage der Faschings-Gemeinschaft aufmerksam. Die Corona-Pandemie bedeute große Unsicherheit für die kommende Faschings-Session. „Künftige Auflagen und Hygienekonzepte werden die Narretei mit Sicherheit nicht einfacher machen – und damit auch nicht günstiger“, so Vetter. Daher sei der Fasching „auf jeden Euro angewiesen“.

Die Flächen hat wieder Landwirt – und Ex-Faschingsprinz – Rainer Bücking bereitgestellt. Er nahm auch die Aussaat vor, und zwar zu drei unterschiedlichen Terminen, so dass über einen längeren Zeitraum ausreichend Sonnenblumen zur Verfügung stehen.

Das Sonnenblumenfeld befindet sich näher am Ortskern als in den vergangenen Jahren. Wer von Ganderkesee aus den Fahrener Weg in Richtung Delmenhorst befährt, kann es, sobald die Bebauung aufhört, auf der rechten Seite sehen. Geschnitten werden darf rund um die Uhr, Messer liegen am Kassenhäuschen.