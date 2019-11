Ganderkesee „Wer den Pfennig nicht ehrt. . .“ – Diesen Spruch kennen sicher auch Ganderkeseer, die bereits mit dem Euro groß geworden sind. An Ladenkassen gibt es aber schon länger den Trend, auf Wechselgeld zu verzichten, wenn dieses nur wenige Cent beträgt. In Holland werden Beträge bereits seit 2004 bis zu 5 Cent auf- oder abgerundet, auf Wangerooge sollen Kupfermünzen wegen hoher Transportkosten zukünftig wegfallen.

Bereits seit 2012 beteiligen sich Unternehmen zudem an der Initiative „Deutschland rundet auf“, die bis heute rund 9,6 Millionen Euro gesammelt hat. Mit dabei sind seit 2016 auch die Inkoop-Verbrauchermärkte mit Firmensitz in Delmenhorst.

Aufrunden als Service

„Das ist ein sozialer Service, den wir anbieten“, sagte Geschäftsführer Bernd Oetken. Durch das Aufrunden auf glatte Summen haben Kunden die Möglichkeit, an soziale Einrichtungen – auch in der Region – zu spenden. „Das kommt sehr gut an“, bestätigte er, „vor allem in Ganderkesee.“ Während generell rund drei Prozent aller Inkoop-Kunden aufrunden ließen, seien es hier im Schnitt fünf Prozent. „Die Bereitschaft zu spenden ist in Ganderkesee wirklich hoch.“

Der Anteil der „Aufrunder“ sei zudem sehr stabil, wie Oetken erklärte: Zwischen 6000 und 7000 Euro sammele Inkoop jährlich auf diese Weise zugunsten sozial benachteiligter Kinder ein. Das soll vorerst auch so bleiben, bestätigte Oetken. „Die Aktion ist eine wirklich schöne Sache.“

Cents für die Kaffeekasse

Auf Centbeträge wird aber nicht nur an den Kassen von Läden, die bei „Deutschland rundet auf“ mitmachen, verzichtet. „Hin und wieder kommt das bei uns vor“, sagte Susanne Piero, Inhaberin des Bastelladens „Tüdelkrams“ im Ganderkeseer Ortskern. „Das ist dann für die Kaffeekasse.“ Bemerkenswert hoch sei der Anteil aber nicht. Ähnlich erleben das auch die Mitarbeiterinnen im Kornkraft-Bioladen ein paar Meter weiter, wo Kunden sich Wechselgeld noch eher centgenau ausgeben lassen.

Ein Problem ist das Aufrunden dagegen für Gustav Förster, Inhaber einer Buchhandlung. „Wir haben in Deutschland die Buchpreisbindung“, erklärte er, „das muss deshalb genau abgerechnet werden.“ Für den Teil seiner Kundschaft, der dennoch freiwillig auf Kleingeld verzichten möchte, hat er deshalb eine Spendendose auf den Tresen gestellt. „Das geht dann alles an den örtlichen Hospizkreis“, so Förster.

Kleingeld erhalten

Die Idee, Kleingeld ganz grundsätzlich abzuschaffen, hält er für problematisch. „Jedes Geschäft, egal wie groß, kostet Geld.“ Dass Banken durch die Reduzierung der Centstücke im Umlauf Kosten sparen wollen, sei nachvollziehbar, aber dadurch werde der Unterhalt seines eigenen Geschäfts auch nicht günstiger, erklärte Förster. „Und nur der Heiermann, den ich in der Hand halten kann, ist reell.“

Schwierig ist das Aufrunden an der Kasse auch für die Ganderkeseer Landbäckerei Tönjes. „Wir haben das Problem, dass wir auf die Centbeträge bei Brötchen tatsächlich angewiesen sind“, erklärte Sabine Tönjes aus der Geschäftsführung. Zudem sei das Abrechnen mit Rundung ein enormer Aufwand für das Verkaufspersonal, der technisch aktuell nicht umzusetzen ist. „Gefühlt glaube ich aber, dass Kleingeld in fünf bis zehn Jahren kaum noch eine Rolle spielen wird“, vermutete Tönjes mit Blick in die nahe Zukunft.