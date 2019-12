Ganderkesee Beim TSV Ganderkesee bleibt es jetzt auch den Winter über grün – der neue Kunstrasen liegt am Immerweg aus. Offiziell soll der Platz erst im Frühjahr eingeweiht werden, da der neue Boden zur Ausglättung noch eine Weile liegen soll. Andreas Heldner, Abteilungsleiter Fußball beim TSV, freut sich bereits über die Fertigstellung: „Das ist ein tolles Ding, wenn man da mitten drauf steht.“ Aktuell fehlten am Spielfeldrand noch Rasen und Randpflasterung, die bis zur Eröffnung verlegt werden sollen.

Platz mit 700.000 Euro Gesamtkosten

Der Kunstrasenplatz schlägt mit 700.000 Euro zu Buche, wovon die Gemeinde Ganderkesee 310.000 Euro übernimmt. Der TSV beteiligt sich mit 150.000 Euro und will zusätzlich einen Kredit in gleicher Höhe aufnehmen.

Heldner sieht in dem Kunstrasen eine Chance für besseren Fußball. „Das Spielen auf so einem Platz ist technisch ein anderes Niveau, der Ball springt auch ganz anders. Eine Grätsche von hinten versucht jemand auf Kunstrasen auch nur einmal.“ Dadurch solle ein körperbetontes Spielen gefördert werden.

Auch die Trainingssituation werde sich verbessern, so Heldner. „Jetzt müssen wir im Winter nicht mehr wetterbedingt ausweichen und können im Training fit bleiben.“ Bereits jetzt gebe es Anfragen von auswärtigen Vereinen, aber der TSV wolle den neuen Platz erstmal selbst benutzen.

A-Jugend und dritte Herrenmannschaft

Allgemein zeigt sich die Fußballabteilung derzeit im Aufbruch: Neben einer neuen dritten Herrenmannschaft mit bereits 17 Mann soll im kommenden Jahr auch eine A-Jugend kommen, für die bereits zwei Trainer in den Startlöchern stehen.

In Stenum, wo gleichzeitig mit dem TSV ein Kunstrasenplatz angelegt wurde, ist derzeit noch Geduld gefragt. „Uns hat leider das Wetter eingeholt“, sagte Ingo Scholz, 1. Vorsitzender des VfL Stenum. Um Schäden am Material zu vermeiden, werde der neue Kunstrasen deshalb erst im März oder April kommenden Jahres verlegt. Scholz: „Die drei Monate kriegen wir jetzt auch noch so hin.“