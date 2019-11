Ganderkesee Dass die bauliche Nachverdichtung und der Klimawandel mit wiederkehrenden heftigen Regenfällen zu den größten Bedrohungen für „trockene Füße“ in einigen Teilen der Gemeinde gehören, hat Henning Kahl, Fachdienstleiter Tiefbau bei der Gemeinde, am Mittwochabend im Ausschuss für für Landwirtschaft, Umwelt- und Klimaschutz erläutert.

„Es gibt keine absolute Vorsorge gegen Hochwasser“, so sein Fazit am Ende des einstündigen Vortrags, der ausführlich die Bemühungen der Verwaltung schilderte. Auch die besten Strategien nützten nichts, wenn Entwässerungssysteme an ihre Grenzen stoßen würden. Und das komme bei „gefühlt“ mehr Starkregenfällen immer häufiger vor. Hilfreiche Maßnahmen, wie die Verfolgung von Fehlanschlüssen, unzulässigen Regenwasserableitungen oder verbotener Gewässerverrohrungen, sollten ausdrücklich unterstützt werden, so das Votum des Ausschusses.

Ob das helfen wird? Schon gibt es ein Vollzugsdefizit, die Verwaltung, auch die des Landkreises, stoße an ihre Grenzen, um der übermäßigen Versiegelung von Grundstücken entgegenzuwirken. Keller in Heide und in Schönemoor werden wohl auch künftig bei extremen Starkregenereignissen unter Wasser stehen. „Das Grundwasser ist schuld, die Pegel können nicht von der Gemeinde beeinflusst werden“, erläuterte Gemeindeentwicklungsleiter Peter Meyer. Eine Idee dazu hatte Ratsherr Heinz-Peter Häger (SPD) schon vor Jahren – und am Mittwoch wieder hervorgeholt. Er forderte den Bau eines Schöpfwerkes am Hasberger Siel. Überflutungsflächen am Randgraben würden die Situation nicht verbessern, sie steigerten den Druck aufs Grundwasser. Anlieger südlich des Randgrabens stünden bei starkem Regen oft im Keller und pumpten. Auch am weiter südlich gelegenen Hermann-Allmers-Weg gebe es Probleme, sagte Martin Faqeri (Bürgerinitiative Heide-Schönemoor).