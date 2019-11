Ganderkesee „Eine Schnapsidee, die keine mehr ist“ – so bezeichnet Steve Hergert seinen „Ice-Chiller“. 2015 gründete er ein gleichnamiges Start-up in Bremen und entwickelte das kompakte Gerät, das Trinkgläser in wenigen Sekunden mit CO2 aus einer Düse keimfrei vereist. Mittlerweile ist der Ice-Chiller in Bars, Hotels und auf Schiffen von Deutschland bis Hongkong im Einsatz, der Werdegang war aber nicht einfach: Auch heute noch zählt jedes einzelne verkaufte Gerät für das Überleben des Unternehmens. „Man darf nicht aufgeben“, sagte Hergert.

Idee kam im Restaurant

Die Idee für den Ice-Chiller kam Hergert bei einem Restaurantbesuch, wo Getränke in noch warmen Gläsern aus der Spülmaschine serviert wurden. „Wenn man viel für ein Getränk zahlt, ist es enttäuschend, wenn es dann nicht gut schmeckt.“

Mittlerweile ist das Start-up in Ganderkesee zuhause. „Das war für uns einfach zu viel Verkehrschaos in Bremen“, erklärte der Unternehmer, der selbst in Harpstedt wohnt. „Wir sind jetzt seit sechs Monaten hier und wollen auch gerne bleiben.“

An neuen Ideen mangelt es Hergert nie: „Ich bin ein Tüftler und habe Spaß, Projekte zu entwickeln“, sagte der gelernte Kaufmann. Erfolg hatte er bereits mit der Strohschirm-Manufaktur, wo Strandschirme gefertigt werden, die für den Transport in praktische Tortenstücke zerlegbar sind.

Schwierigkeiten bekam das dreiköpfige Unternehmen vor rund drei Jahren, als die TV-Sendung „Die Höhle des Löwen“, bei der Hergert seinen Glasvereiser vorgestellt hatte, den gedrehten Beitrag doch nicht ausstrahlte.

Ein harter Rückschlag

Hergert: „Wir hatten Ice-Chiller vorproduziert, dafür Kapital aufgewendet und mit der medialen Aufmerksamkeit gerechnet.“ Mit dem durch den Ausfall entstandenen finanziellen Verlust habe er bis heute zu kämpfen, weshalb jeder neue Kunde wichtig ist, so der 41-Jährige.

Etwas frech zu sein, kann sich aber auch auszahlen: Mit einem bekannten Hotel kam Hergert ins Geschäft, als er sich mit dem Satz „Guten Tag. Wir haben ein Produkt, das Sie brauchen“ vorstellte. „Wir besuchen natürlich auch viele Fachmessen, aber man weiß nie vorher, was dabei herumkommt.“

Kommende Woche fährt Steve Hergert nach Monaco zu einer Messe. Ein Modedesigner nimmt dort einen ganz besonderen Ice-Chiller im Empfang: einen übergroßen Totenschädel aus Gold im Wert von 1,85 Millionen Euro, in den die nötige Technik eingebaut wurde. „Das Ereignis gibt uns jetzt hoffentlich noch etwas Aufmerksamkeit.“

Regional produzieren

Trotz des tendenziell gehobenen Klientels ist es Hergert aber wichtig, regional zu produzieren: „Ich finde, das gehört sich so, damit können wir auch etwas zurückgeben.“ Bislang wird der Ice-Chiller in Betrieben mit sozialem Engagement gefertigt – und das soll auch so bleiben. „Wir gucken jetzt, wo so etwas in Ganderkesee möglich ist.“

Die Förderung anderer Start-ups ist ihm ebenfalls ein Anliegen. „Mir macht das Spaß und die jungen Leute müssen meine Fehler ja nicht wiederholen“, erklärte Hergert. Generell sei es schwer für neue Unternehmen geworden, Fuß zu fassen. „Die Banken blocken oft direkt ab.“

Für den Ice-Chiller hat Steve Hergert aber noch große Pläne. Weltweit gebe es aktuell drei Mitbewerber, darunter ein Kühlschrankhersteller, aber er hält das Patent für die Glasvereisung aus einer Düse „von unten“, wie er es nennt. „Ich würde gerne Marktführer werden.“