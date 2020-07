Straftat In Ganderkesee: Hausbesitzer abgelenkt – Dreiste Diebe erbeuten Bargeld

Ganderkesee Durch ein Ablenkungsmanöver stahlen Diebe am Dienstag Geld aus einem Ganderkeseer Haus. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein 81-jähriger Hauseigentümer an der Dehlthuner Straße gegen 15.30 Uhr von einem Unbekannten auf seinem Grundstück in ein Gespräch verwickelt. Als der Ganderkeseer einen weiteren Unbekannten auf seinem Grundstück entdeckte, forderte er die Männer zum Gehen auf und bemerkte im Anschluss, dass Bargeld im Haus fehlte. Eine Fahndung der Polizei nach den Männern verlief erfolglos. Beide sollen 1,60 bis 1,70 Meter groß, 40 Jahre alt und von normaler Statur sein. Ein Täter trug einen Vollbart und eine schwarze Steppjacke, der andere kurze Haare und eine helle Steppjacke. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04431/94 11 15 entgegen.