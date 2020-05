Tim Kettler macht Pläne im Rathaus

Ganderkesee Neuzugang für das Ganderkeseer Rathaus: Tim Kettler hat Anfang Mai seine Arbeit als Stadtplaner/Raumplaner im Fachbereich Gemeindeentwicklung aufgenommen. Der 31-Jährige stammt gebürtig aus Bremen und lebt derzeit in Wildeshausen. Er übernimmt die Leitung des Fachdienstes Bauleit- und Entwicklungsplanung, die seit der Pensionierung des langjährigen Stelleninhabers zuletzt unbesetzt war.

Kettler studierte nach seinem Zivildienst Stadt- und Regionalplanung an der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg und schloss sein Studium 2015 mit einem Master of Science ab. Erste Berufserfahrung sammelte er als freier Mitarbeiter in einem Berliner Büro für Städtebau und Stadtplanung, bevor er 2016 als Stadtplaner in einem Bremer Ingenieurbüro tätig wurde. „Ich freue mich darauf, als Teil der Verwaltung die künftige Entwicklung der Gemeinde mitgestalten zu können“, so Kettler.