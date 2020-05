Unfall In Ganderkesee: Treckerfahrer kommt in Kurve von Straße ab

Ganderkesee Einen Unfall mit einem Traktor hat es am Samstagnachmittag im Ortsteil Falkenburg in Ganderkesee gegeben. Nach ersten Informationen der Polizei kam ein 18-Jähriger aus Ganderkesee nahe der Autobahnabfahrt Hude mit dem Fahrzeug in einer Kurve von der Straße ab. Der Trecker stürzte um. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.