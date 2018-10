Ganderkesee Gleich mehrere Unfälle in kurzer Zeit ereigneten sich am Freitagnachmittag auf der Autobahn 28 im Bereich Ganderkesee/Delmenhorst. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Am schlimmsten erwischte es eine Frau, die gegen 17 Uhr zwischen Ganderkesee-Ost und Delmenhorst-Deichhorst auf regennasser Fahrbahn mit ihrem Pkw verunglückte. Das Fahrzeug überschlug sich dabei und landete auf einer Böschung. Die Frau wurde mehr als eine Stunde im Auto eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen, war aber die ganze Zeit ansprechbar, berichtet Benjamin Mahlstedt, Sprecher der Feuerwehr in der Gemeinde Ganderkesee. Offenbar hatte ein Feuerwehrmann den Unfall als Zeuge gesehen und sofort erste Hilfe geleistet.

Eine Stunde zuvor war es zwischen den Abfahrten Ganderkesee-West und Ganderkesee-Ost in Fahrtrichtung Bremen bereits zu einem Auffahrunfall an einem Stauende gekommen. Der Stau hatte sich aufgrund eines vorherigen Unfalls in Delmenhorst-Deichhorst gebildet. In dem auffahrenden Pkw waren drei Insassen, die leichte Verletzungen erlitten.

Ebenfalls leicht verletzt wurde der Fahrer des Autos, auf das aufgefahren wurde: ein Niederländer. „Alle Personen konnten die Autos aus eigener Kraft verlassen“, so Benjamin Mahlstedt, Sprecher der Feuerwehren der Gemeinde Ganderkesee. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die vier Leichtverletzten wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Unfalls kam es zu einem neuerlichen Rückstau.

Bei den Unfällen waren mehrere Gaffer auffällig, die mit ihren Smartphones das Geschen fotografierten und filmten. Die Polizei musste teilweise einen Beamten abstellen, der die Kennzeichen notierte.

Unfall auch auf Gegenfahrbahn

Auf der Gegenfahrbahn hat sich in Höhe der Autobahnausfahrt Osternburg ebenfalls ein Unfall ereignet. Hier ist die Lage noch unklar. Nach Angaben der Verkehrsmanagementzentrale wurde die Unfallstelle am Abend geräumt.

Weiterer Unfall auf A28 bei Stuhr

Auch in Fahrtrichtung Bremen hat sich in der Nähe von Stuhr bei der Überleitung von der A28 zur A1 ein Unfall ereignet. Laut Verkehrsmanagementzentrale ist auch hier ein Fahrstreifen gesperrt worden. Derzeit gibt es wegen der vielen Unfälle und dem damit zusammenhängenden Arbeitsaufwand von der Polizei noch keine gesicherten Informationen zu den Unfallhergängen und -Opfern.