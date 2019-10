Ganderkesee Unfälle an Bahnübergängen sind allein schon aus technischen Gründen eine unangenehme Vorstellung: Der Bremsweg eines viele hundert Tonnen schweren Zugs ist erheblich länger als der von Straßenfahrzeugen. Sicherheit ist für Verkehrsteilnehmer daher oberstes Gebot, weshalb die Deutsche Bahn seit Jahren gemeinsam mit ADAC, Bundespolizei und dem Verband Deutscher Verkehrsteilnehmer die Präventionskampagne „sicher drüber“ organisiert.

Vor allem an Halbschranken, die automatisch ausgelöst jeweils die Hälfte der Fahrbahn sperren, kommt es aber immer wieder zu Vorfällen. Zuletzt am Montag, als in Schierbrok ein Radfahrer trotz geschlossener Schranken die Gleise überqueren wollte und dabei zu Tode kam.

Insgesamt 19 Übergänge

Zwei Bahnstrecken verlaufen durch Ganderkesee: Oldenburg-Bremen und Osnabrück-Bremen. Diese werden an insgesamt 19 Stellen offiziell von Straßen gekreuzt. Alle diese Übergänge sind technisch mit Lichtzeichen und Halbschranken gesichert. Die einzige Vollbeschrankung der Gemeinde – also eine Schranke mit Überwachung – steht indes aber nicht etwa im Ortskern von Ganderkesee, sondern zwischen den Wegen „Bargup/Zur Wolfskammer“, direkt neben der Bookholzberger Bahndeponie. Wer dort die Gleise passieren will, muss per Wechselsprechanlage den Fahrdienstleiter kontaktieren.

Gerade Halbschranken sind jedoch besonders unfallgefährdet: Für 2016 wurden laut ADAC 50 Prozent aller 140 Bahnübergangs-Unfälle an dieser Art Beschrankung registriert. Technisch nicht gesicherte Übergänge machten in dem Jahr dagegen nur 30 Prozent in der Statistik aus.

Auch in Ganderkesee wurden im Laufe der vergangenen Jahre Vorfälle registriert, bei denen geschlossene Halbschranken von Verkehrsteilnehmern ignoriert wurden. So musste ein ICE im November 2018 in Hohenböken eine Schnellbremsung einleiten, weil ein Auto die geschlossenen Halbschranken umfahren hatte. 2009 ereignete sich in Elmeloh ein tödlicher Unfall mit einem Radfahrer auf den Gleisen.

Halbschranke oder Vollschranke? Die Länge des Schlagbaums ist tatsächlich nur ein Teil der Klassifizierung als Voll- oder Halbschranke. Eine Halbschranke wird stets automatisch ausgelöst oder fernbedient. Der Schlagbaum der Schranke sperrt die Zufahrt zum Übergang aus der jeweiligen Fahrtrichtung ab. Vollschranken werden immer optisch überwacht, damit niemand auf dem Bahnübergang eingeschlossen wird, weil sie die komplette Fahrbahn in beide Richtungen absperren.

Gute Sicherheit erreicht

Aus Sicht der Gemeindeverwaltung reichen Halbschranken aber aus, wie Pressesprecher Hauke Gruhn bestätigte: „Grundsätzlich – und unabhängig vom tragischen Unfall in dieser Woche – lässt sich sagen, dass mit Halbschranken eine gute Sicherheit an Bahnübergängen auf dem Gebiet der Gemeinde Ganderkesee erreicht wird.“ Das bestätigte auch Egbert Meyer-Lovis, Pressesprecher der Deutschen Bahn und Leiter des Regionalbüros Hamburg: „Es gibt für uns da keine Sicherheitsabstufung gegenüber Vollschranken.“ Der Gemeindeverwaltung liegen laut Gruhn für die letzten drei Jahre auch keine Bürgerbeschwerden zur Sicherheit an Bahnübergängen vor.

Schrankenzahl halbiert

Seit 1950 hat die Deutsche Bahn die Hälfte aller Bahnübergänge in Deutschland beseitigt und durch Über- oder Unterführungen ersetzt. Ende 2017 gab es bundesweit noch 16 541 Anlagen, davon 38 Prozent ohne technische Sicherung. Das spiegelt sich auch in der Gesamtzahl der Unfälle an Bahnübergängen wider: 1995 wurden 603 Kollisionen registriert, im vergangenen Jahr waren es 144 Unfälle. „Die Zahl der Unfälle ist um knapp 75 Prozent gesunken“, sagte Meyer-Lovis. Die überwiegende Anzahl davon sei selbstverschuldet: „Mehr als 90 Prozent der Unfälle hätten durch richtiges Verhalten vermieden werden können.“

In Ganderkesee gibt es seit 2014 keine ungesicherten Bahnübergänge mehr: In dem Jahr wurden Halbschranken an den Übergängen „Im Fladder“ und „Auf dem Mühlenkamp“ errichtet. Welche Art von Beschrankung an einem Bahnübergang installiert wird, liegt nach Auskunft der Gemeindeverwaltung bei der Deutschen Bahn. Wie Meyer-Lovis erklärte, hängt das von der Art der Strecke ab: Zulässig sind ungesicherte Übergänge demnach an eingleisigen Nebenstrecken, die mit maximal 80 km/h Geschwindigkeit befahren werden.

Weitere Änderungen der Beschrankungen in Ganderkesee sind laut Hauke Gruhn vorerst nicht geplant. Lediglich die Anlage an der Bergedorfer Straße soll voraussichtlich im Jahre 2021 saniert werden. Die angedachte Unterführung auf der Bahnhofstraße in Schierbrok sei seit zwei Jahren vom Tisch, da die Gemeinde nach Prüfung der Machbarkeit von dem Umbau abgesehen habe.

Die Initiative „sicher drüben“: http://bit.ly/schranken