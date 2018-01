Ganderkesee Entweder schon an der Ausfahrt Ganderkesee-West oder aber in Delmenhorst-Deichhorst abfahren müssen am Donnerstag, 1. Februar, alle Verkehrsteilnehmer, die die A 28 üblicherweise in Fahrtrichtung Bremen an der Ausfahrt Ganderkesee-Ost verlassen: Wegen Gehölzpflegearbeiten ist die Abfahrt von 8.30 bis 15 Uhr gesperrt. Darauf weist die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hin. Sowohl von Deichhorst als auch von Ganderkesee-West aus können Verkehrsteilnehmer dann der ausgewiesen Umleitung U 62 bis zur Anschlussstelle Ganderkesee-Ost folgen.

