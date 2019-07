Ganderkesee Am Montagnachmittag kam es im Ort Ganderkesee zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 79-jährige Fahrerin aus der Gemeinde Ganderkesee um 16.35 Uhr den Habbrügger Weg. Von dort aus wollte sie in den Stettiner Weg abbiegen, musste aufgrund von Gegenverkehr aber zunächst mit ihrem Ford anhalten. Das erkannte ein ihr nachfolgender Pkw-Fahrer nicht. Der 36-Jährige, ebenfalls aus der Gemeinde Ganderkesee, fuhr mit seinem BMW nahezu ungebremst in den stehenden Ford. Beide Autos wurden dadurch so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Fahrer blieben unverletzt. Die Höhe des Sachschadens wird von der Polizei auf 12 000 Euro geschätzt.