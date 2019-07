Ganderkesee Heftig gekracht hat es vor dem Ganderkeseer Ortseingang am Donnerstag an der Kreuzung zwischen Grüppenbührener und Oldenburger Straße. Dabei wurde ein Rettungswagen des Malteser-Hilfsdienstes stark beschädigt.

Nach Auskunft der Polizei fuhr der 31-jährige Fahrer des Rettungswagens um 15.20 Uhr auf der Grüppenbührener Straße ortsauswärts in Richtung Bookholzberg, unter Einsatz von Blaulicht und Martinshorn. Dabei passierte er die Kreuzung zur Oldenburger Straße, deren Ampel für ihn Rot zeigte.

Ein aus Richtung Falkenburg kommender 39-jähriger Pkw-Fahrer aus Delmenhorst, der die Kreuzung bei Grünlicht überquerte, übersah den Rettungswagen. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden beide Fahrer sowie der 44-jährige Beifahrer des Rettungswagens leicht verletzt. Beide Wagen mussten anschließend abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 38 500 Euro.

Für den Malteser-Hilfsdienst in Ganderkesee ist der Ausfall des Rettungswagens kein unmittelbares Problem. „Wir haben zwei Ersatzfahrzeuge im Landkreis“, erklärte Sven Strahlendorff, der die Ganderkeseer Wache derzeit kommissarisch leitet. Diese Wagen können flexibel dort angefordert werden, wo sie aktuell gebraucht werden. „Der Einsatzbetrieb ist nach dem Unfall am Donnerstag direkt fortgeführt worden“, so Strahlendorff. Dieser habe deshalb keinen Einfluss auf die Einsatzfähigkeit der Malteser.

Ob der durch den Unfall beschädigte Rettungswagen ein Totalschaden ist oder repariert werden kann, sei derzeit noch nicht abzuschätzen, teilte Strahlendorff mit.