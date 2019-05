Ganderkesee Viele haben sich an den Kaffee im Einwegbecher gewöhnt. 322 000 solcher Behälter kommen in Deutschland pro Stunde zusammen, wie das Umweltbundesamt (UBA) mitteilt. Meist werden für den „Coffee-to-go“ zwar Pappbecher verwendet, dennoch haben sechs von zehn Bechern eine Kunststoffbeschichtung. Die EU hat daher ein Verbot für Einwegplastik bis 2021 beschlossen. Einige Anbieter stellen nachhaltigere Behälter zur Verfügung.

Angebote schaffen

In Ganderkesee verbannen Bäckereien schon jetzt Einwegplastik aus ihren Räumlichkeiten – ganz ohne Verbot. So auch die Bäckerei Tönjes in der Filiale an der Mühlenstraße: Dort wird versucht, das Angebot möglichst verpackungsfrei zu gestalten. Als Alternative zu den Einwegbechern bietet die Bäckerei Mehrwegbecher mit eigenem Logo an. Von den Tischen verschwunden sind auch die Einweg-Sahnepäckchen, die zum Kaffee gereicht wurden. Diese wurden durch kleine Porzellankännchen ersetzt. „Die kommen dann ganz einfach in die Maschine“, sagte Helen Cordes von der Bäckerei. Die angebotenen Einwegbecher zum Mitnehmen werden zwar noch am häufigsten verkauft, doch sind diese zu 100 Prozent biologisch abbaubar.

Einwegbecher werden auch noch im Bioladen Kornkraft angeboten, jedoch komplett aus Pappe und beschichtungsfrei. Darüber hinaus könne man den Kaffee aber auch in einen mitgebrachten Becher bekommen oder einen Mehrwegbecher erwerben, wie Maren Willemsen mitteilte. „Wir weisen unsere Kunden immer darauf hin, dass sie eigene Becher mitbringen können.“ Doch nicht nur bei Einwegbechern entsteht vermeidbarer Müll: Um Obst und Gemüse nicht im Plastikbeutel verpacken zu müssen, werden im Bioladen Tragenetze verkauft. Diese sind wiederverwendbar und plastikfrei. Des Weiteren stehen den Kundinnen und Kunden alte Kartonagen griffbereit zur Verfügung. Kartons werden also nicht direkt in den Müll geworfen und finden als Tragetasche für den Einkauf eine neue Verwendung. „Das sind ganz einfache Sachen“, sagt Willemsen. Für den Bioladen in Ganderkesee ist mittelfristig auch eine verpackungsfreie Station geplant, um künftig noch mehr Plastikmüll zu vermeiden.

Gedanken weitertragen

„Wir werden uns mit dem Thema noch stärker beschäftigen“, sagte Ganderkesees Klimaschutzmanager Lars Gremlowski. Die Gemeinde habe bei dem Thema Einwegplastik jedoch kaum Handhabe. Dennoch werde versucht, den nachhaltigen Gedanken aus der Verwaltung in die kommunalen Geschäfte weiterzutragen. „Wenn schon Einweg, dann Pappe oder biologisch abbaubar, wobei Mehrweg immer besser ist.“ Nach Beschluss der EU-Mitgliedsstaaten ist es nun die Aufgabe des Bundes, die Vorgaben in geltendes Recht umzusetzen. Das Umweltbundesamt schlägt unter anderem die Bepreisung der Einwegbecher vor. Dadurch soll der Verbrauch innerhalb der nächsten drei Jahre um 50 Prozent reduziert werden.

„Die meisten Leute setzen sich noch hier hin.“ sagte Helen Conrad und nannte damit die wohl beste Möglichkeit, um Plastikmüll zu reduzieren: im Café sitzen und ganz klassisch bei Porzellangeschirr schnacken und entspannen.