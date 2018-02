Ganderkesee „Müssen wir erst Hände schütteln, oder dürfen wir direkt schneiden?“ Prinzessin Julia I. (Ewig) war gerade mächtig gut im Fluss, als sie am Donnerstagnachmittag zusammen mit Prinz Lars I. (Hüneke) und den Ehrendamen Isabell Hillmann, Kira Torunski und Angie Sperling in der Gläsernen Redaktion vorbeischaute.

Bevor sich die jecken Damen an Weiberfastnacht an den Krawatten von NWZ-Redaktionsleiter Hergen Schelling und seinem Kollegen Claus Hock zu schaffen machten, waren sie bereits im Ganderkeseer Rathaus eingefallen. Dort hieß Erster Gemeinderat Rainer Lange die Tollitäten und ihr Gefolge zwar herzlich willkommen – versuchte dann aber nach Kräften, die Damen mit ihren blanken Scheren auf seine Kollegen anzusetzen, um den eigenen Binder zu retten.

In seiner gereimten Ansprache gab Lange an die Prinzessin gewandt alles: Erst versuchte er es mit Bestechung, dann erwog er, den Prinzen um Hilfe zu bitten, und drohte schließlich sogar mit juristischen Konsequenzen, würde die Prinzessin doch zur Tat schreiten. „Ich hoffe sehr, ich kann dich überzeugen, freiwillig werde ich mich nicht der Schere beugen“, kündigte Lange an.

Doch alles Drohen und Flehen war vergebens: Am Ende war das gute Stück ab – genau wie bei den übrigen Herren aus der Gemeindeverwaltung, die das Treiben der Damen beim Empfang verfolgten oder sicherheitshalber in ihren Büros geblieben waren.

Prinz Lars I. blieb da nur die Rolle des Zaungastes – immerhin aber eine tragende Rolle: Er folgte „seinen“ Damen mit einem Stoffbeutel, in dem die abgeschnittenen Trophäen des Beutezugs durchs Rathaus verstaut wurden.

Besser als den Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung erging es anschließend auch den Männern in der NWZ-Redaktion nicht: Sie verloren ihre Schlipse ebenfalls an das gut gestimmte Damenquartett.

Video

