Weltmädchentag: Workshop schult in Selbstbehauptung

Ganderkesee Überall begegnen uns Bilder von vermeintlich perfekten Körpern. Nicht selten führen (unerreichbare) Schönheitsideale zu Selbstzweifeln und schlimmstenfalls zu Krankheiten. Anlässlich des Weltmädchentages am 11. Oktober haben Jugendpflege und Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Ganderkesee zwei Veranstaltungen organisiert: einen Workshop sowie eine Filmvorführung.

Los geht es am Dienstag, 6. Oktober, mit einem Workshop im Jugendzentrum Trend: „Sicher ,schön‘ im Chat“ heißt das Angebot, das in Kooperation mit dem „MädchenChannel“ für elf- bis 14-jährige Mädchen angeboten wird. Von 15 bis 19.30 Uhr werden sie in digitaler Selbstbehauptung geschult und diskutieren mit zwei Web-Expertinnen Schönheitsideale im Netz.

Am Donnerstag, 8. Oktober, 17.30 Uhr, wird im Kulturhaus Müller ein Film gezeigt, der unterhaltsam zu mehr Selbstakzeptanz führen soll und dazu anregt, sich vom ungesunden Streben nach dem perfekten Körper zu befreien. Eine Diplompsychologin, die sich auf das Thema Essstörungen spezialisiert hat, beantwortet im Anschluss Fragen. Das Angebot richtet sich an Eltern und ihre Kinder ab 13 Jahren.

Beide Veranstaltungen sind kostenfrei. Eine Anmeldung unter Telefon 04222/44 444 oder online ist jedoch zwingend erforderlich. Bis zum Sitzplatz muss eine Schutzmaske getragen werden.

Anmeldung: www.regiovhs.de