Zeugen von Unfallflucht in Ganderkesee gesucht: Unbekannter beschädigt grauen BMW am Immerweg

Ganderkesee Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich bereits am Donnerstag voriger Woche auf der Parkplatz des TSV Ganderkesee am Immerweg ereignet hat: Ein bislang unbekannter Autofahrer hat dort einen grauen BMW beschädigt, der zwischen 17.10 und 19.10 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt war. Laut Polizei entstand an dem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04431/94 11 15 bei der Polizei Wildeshausen zu melden.