Ganderkesee Wie wichtig der Schlaf in der Nacht fürs Wohlbefinden ist, weiß Polizeikommissarin Katja Stratmann erst, seit sie nicht mehr so häufig Nachtdienste machen muss. „Ich habe gemerkt, dass ich fitter und aufnahmefähiger bin, wenn ich tagsüber arbeite“, sagt die 28-Jährige.

Die Polizistin

Bevor sie nach Ganderkesee kam, arbeitete die Polizistin in einem größeren Polizeikommissariat. Da sie dort regelmäßig Nachtdienste übernahm, weiß sie, wie sich das anfühlt. „Wenn man viele Nachtdienste hintereinander hat, dauert es lange, wieder in den normalen Rhythmus zu kommen“, sagt Katja Stratmann. Wenn sie nachts arbeiten muss, holt sie den Schlaf am darauffolgenden Tag nach: „Ich schlafe dann sehr lange.“ Dabei hilft ihr, dass sie sofort einschlafen kann, wenn sie sich ins Bett legt.

Die Polizeikommissarin berichtet von Kollegen, die besonders gern Nacht- und Spätdienste übernehmen, weil sie dann morgens ausschlafen können. Aber sie kennt auch andere, die sich schwer tun mit dem Schlafnachholen: Besonders ältere Kollegen hätten oft Probleme, nach dem Nachtdienst lange auszuschlafen. Denn tagsüber, wenn die meisten anderen ihrem Alltagsleben nachgehen, ist der Schlaf nicht derselbe – schon wegen der Helligkeit und der Geräusche. „Man kann sich nicht beschweren, wenn Rasenmäher und Laubsauger angehen“, sagt Katja Stratmann. Doch man lerne, trotz widriger Umstände zu schlafen.

Die Landwirtin

Wann und wie lange Menschen schlafen, hat offenbar auch viel mit Gewohnheit zutun. Landwirtin Jana Eilers etwa richtet ihren Schlafrhythmus schon seit Jahren nach den Tieren auf dem Milchviehbetrieb ihrer Familie in Schönemoor. Auch wenn es durch den Einsatz eines Melkroboters keine festen Zeiten mehr fürs Melken der Kühe gibt, schläft die 29-Jährige auch am Wochenende nur äußerst selten mal aus. „Die Kälber müssen morgens immer zur selben Zeit gefüttert werden“, sagt Jana Eilers. Und hin und wieder kommt es auch vor, dass sie nachts schnell raus muss, weil der Melkroboter einen Alarm abgibt. Trotzdem verzichtet die junge Frau nicht darauf, gelegentlich bis zum frühen Morgen zu feiern. Das sei schon anstrengend, meint sie. „Doch dann lege ich mich sonntags nach der Arbeit noch einmal hin.“

Der Rentner

Schlafen, wenn gerade Zeit ist: Diesen Tipp bekommen auch junge Eltern, die nachts von einem Kleinkind aus dem Schlaf geholt werden. „Schlafen Sie, wenn das Baby schläft“, ist in Elternratgebern zu lesen. Nicht nur ganz junge Menschen, sondern auch ältere haben oft eigene Schlafgewohnheiten. Rüdiger Laudien gehört nicht zu den Rentnern, die schon morgens um sechs Uhr am Frühstückstisch sitzen, obwohl sie eigentlich gar nicht so früh aufstehen müssten. Aber er schätzt seine Mittagsruhe.

Der 76-jährige Ganderkeseer geht zwischen 21.30 und 22 Uhr ins Bett und steht morgens gegen 7.30 Uhr auf. Schlafprobleme kennt er nicht: „Ich schlafe die ganze Nacht durch.“ Im Urlaub in Andalusien hat Laudien die Mittagspause für sich entdeckt: „Ich habe dort gelernt, dass man Siesta machen soll“, sagt er. Deshalb legt er sich mittags für etwa eine Stunde aufs Bett, hört Musik und entspannt sich. Aber einen richtigen Mittagsschlaf macht er nicht: „Wenn man einschläft, wäre man nachher kaputt“, sagt er.

Die Gastronomin

Wie wichtig erholsamer Schlaf für Körper und Seele ist, weiß auch Cerstin Vosteen. Als Geschäftsführerin des Hotels Backenköhler kennt sie lange Nächte mit wenig Schlaf aus eigener Erfahrung. Doch als Achtsamkeitstrainerin weist sie darauf hin, wie wichtig es ist, im hektischen Alltag Ruhe zu finden. Menschen mit viel Stress könnten häufig nicht einschlafen oder würden nach kurzer Zeit wieder aufwachen: „Wir müssen lernen, Ruhephasen zu schaffen“, sagt Vosteen. Wer schlecht einschlafen kann, sollte ihrer Empfehlung nach vor dem Zubettgehen alles vermeiden, was laut ist – auch aufregende Filme im Fernsehen. Um zur Ruhe zu kommen, empfiehlt Cerstin Vosteen einen Ausflug in die Natur, etwa in den Wald oder den Garten