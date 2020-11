Naherholungsgebiet zwischen Ganderkesee, Delmenhorst und Prinzhöfte: Große Höhe an diesem Wochenende teilweise gesperrt

Große Höhe Die Große Höhe steht Spaziergängern und Ausflüglern an diesem Wochenende nur eingeschränkt zu Verfügung: Die Bundeswehr benötigt am Samstag, 7., und Sonntag, 8. November, mehrere Bereiche des Standortübungsplatzes für Ausbildungszwecke. Diese würden durch eine Beschilderung gekennzeichnet, teilt das in Delmenhorst ansässige Logistikbataillon 161 mit.

Weiter heißt es in der Mitteilung, dass auch die Bundeswehr von den strengen Auflagen in Zusammenhang mit Covid-19 betroffen sei wie der Rest der Bevölkerung. Dennoch sei es „zwingend erforderlich, zum Erhalt der Einsatzbereitschaft, zur Sicherstellung der Landes- und Bündnisverteidigung sowie zum Erhalt der Grundbefähigung“ den militärischen Ausbildungsbetrieb fortzusetzen.

Üblicherweise steht die Große Höhe der Zivilbevölkerung an den Wochenenden als Naherholungsgebiet zur Verfügung. Für dieses Wochenende bittet die Bundeswehr allerdings um Verständnis, dass auf den Übungsbetrieb Rücksicht genommen werden müsse.