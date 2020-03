Pflanzaktion Im Hasbruch: Ein Zeichen der Wertschätzung

Hasbruch Ein bisschen Glück gehört auch dazu: Bei schönstem Wetter trafen sich 30 Naturfreunde – Vertreter der Landesforsten und der Gesellschaft der Freunde des Hasbruchs sowie Baum-Paten – am Freitag an der Kastanienallee im Hasbruch. Dort weihten sie die jungen Esskastanien ein, mit denen Lücken in der historischen Kastanienallee ausgeglichen werden.

Insgesamt 37 neue Setzlinge säumen jetzt die Allee, von denen 23 Stück durch Spenden an die Freunde des Hasbruchs ermöglicht wurden. „Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir so viele Anrufe bekommen“, sagte Gesellschaftsvorsitzender Heiko Ackermann. Im Dezember startete die Spendenaktion, die in Rekordzeit fast 2500 Euro einbrachte. Zuletzt habe es gar mehr Anfragen als zu pflanzende Kastanien gegeben, wie Ackermann berichtete. „Es gibt viele Menschen, denen der Wald wichtig ist“, schlussfolgerte er.

Die restlichen 14 Bäume wurden von den Landesforsten finanziert, die auch die Pflanzaktion vorbereiteten und begleiteten. Damit konnten jetzt alle Leerstände geschlossen werden, die im Laufe der Jahre in der historischen Allee entstanden waren. Wie Revierförster Jens Meier erklärte, sind die neuen vierjährigen Esskastanien deutlich widerstandsfähiger als Rosskastanien. Gepflanzt wurden sie auf 400 Meter Länge, jeweils versetzt und im Abstand von 18 Metern zueinander.

Die 1886 auf Geheiß des Großherzogs Nikolaus Peter von Oldenburg angelegte Kastanienallee hatte im Laufe der Jahre immer wieder Bäume verloren. Nach 133 Jahren fielen dann drei Viertel der alten Rosskastanien im Spätsommer letzten Jahres Bakterien und Schädlingen zum Opfer, die abgestorbenen Bäume mussten alle gefällt werden. Von der einstigen Allee blieb anschließend kaum noch etwas übrig – lediglich acht der alten Kastanien haben bis heute überlebt. Durch die Pflanzaktion konnte somit ein landschaftsprägender Teil des Hasbruchs erhalten werden.

Die Spender und Paten hatten am Freitag bei einer Begehung dann auch Gelegenheit „ihre“ Kastanie kennenlernen. Angesichts des momentan sehr nassen Erdbodens habe man auf die Bitte zur Mitnahme einer Gießkanne verzichtet, wie Heiko Ackermann scherzte – auf eine ausreichende Bewässerung der Setzlinge werde zukünftig aber genau geachtet.