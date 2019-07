Havekost /Delmenhorst Ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ereignete sich am Mittwochnachmittag in Ganderkesee. Eine Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde fuhr dort gegen 15.40 Uhr auf der Wildeshauser Landstraße (B 213) und wollte in die Straße Brinkfuhren abbiegen. Dabei wurde die 41-Jährige von einem Pkw-Fahrer aus Delmenhorst überholt und die beiden Wagen kollidierten. Der Pkw der Ganderkeseerin wurde dadurch derart beschädigt, dass sie nicht mehr weiterfahren konnte. Der 33-jährige Fahrer setzte seine Fahrt jedoch anschließend fort. Die Polizei traf den Mann später am Mittwoch in Delmenhorst an, ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Den Sachschaden an beiden beteiligten Fahrzeugen schätzten die Beamten auf 7000 Euro.