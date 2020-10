Fahndungsaufruf: Pedelec aus Garage in Heide gestohlen

Heide In der Zeit von Mittwoch, 21. Oktober, 22 Uhr, bis Donnerstag, 22. Oktober, 7 Uhr, hebelten unbekannte Täter am Heuweg in Heide ein Fenster einer Garage auf und gelangten so in das Innere. Sie entwendeten ein Pedelec der Marke Velo de Ville. Der Schaden wurde von der Polizei auf 2750 Euro geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter Telefon 04431/941-115 in Verbindung zu setzen.