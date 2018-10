Hengsterholz Mehr als zwei Jahre waren die Jalousien heruntergelassen und die Türen verschlossen – jetzt aber kehrt wieder gastronomisches Leben ein im früheren Landgasthof Segelken in Hengsterholz. An diesem Sonnabend, 13. Oktober, eröffnet der Bremer Jörg Schulz sein Restaurant „The Hangout“ in dem Gebäude an der Wildeshauser Landstraße 96.

Geplant war der Neustart ursprünglich für Mitte September – „krankheitsbedingt hat sich das etwas verschoben“, erklärt der neue Pächter. Dafür seien nun auch die Außenanlagen weitgehend fertig, inclusive Spielplatz für Kinder.

Für die jüngsten Gäste baut Schulz am Sonnabend auch Hüpfburgen auf, während er die Erwachsenen mit amerikanischen Fahrzeugen – Straßenkreuzer, Oldtimer, Polizei- und Feuerwehrautos und noch mehr – locken will. Die Besitzer der Wagen gehören zum Bremer US-Car-Stammtisch, der sich künftig regelmäßig in Hengsterholz treffen will.

Amerikanisch ist auch die Küche des „Hangout“: Burger, Steaks, Ribs dominieren die Speisekarte. Das Restaurant hat Schulz in einen Familienbereich und eine Zone für „Dampfer“ unterteilt – das sind Raucher von E-Zigaretten, denen der Bremer einen neuen Treffpunkt bieten will. Schulz’ Hauptgeschäft ist der Handel mit E-Zigaretten, seinen Kunden möchte er das „Hangout“ im wahrsten Sinne schmackhaft machen.

Zur Eröffnung am Sonnabend steht das Restaurant von 13 bis 23 Uhr offen, ansonsten gibt es werktags wie an Wochenenden Öffnungszeiten von 15 bis 22 Uhr.