Hengsterholz /Havekost Der Schützenverein Hengsterholz-Havekost hat ein neues Königshaus: Ab sofort regiert König Hergen Meyerholz. Er schaffte es mit dem zweitbesten Ergebnis, nämlich 62 Ringen auf den Thron. Sein 1. Adjutant ist Jörg Neitzel, der 62,8 Ringe schaffte, aber Punktabzug bekam, da seine Regentschaft noch nicht lange zurückliegt. 2. Adjutant ist Heiko Moorschlatt mit 61,7 Ringen. Hergen Meyerholz räumte auch gleich mit 42 Ringen den Titel des Vizekönigs ab. Und auch der Titel König der Könige ging mit einem Ergebnis von 30,6 Ringen an ihn.

Vizekönigin wurde seine Ehefrau Silke mit 41,2 Ringen. Auch beim Schießen um den Königstitel erreichte sie das beste Ergebnis, bekam aber genau wie Jörg Neitzel Punktabzug und wurde mit 61,5 Ringen 1. Adjutantin.

An Hergen Meyerholz’ Seite regiert ab sofort Maren Schwarting, die 59,7 Ringe schaffte. 2. Adjutantin ist Insa Moorschlatt mit 61,3 Ringen, auch sie bekam Punktabzug.

Schülerkönig wurde Marco Moorschlatt mit 56,6 Ringen, Vizekönigin ist Jonna Meyerholz mit 55,3 Ringen. Jugendkönigin wurde Talea Meyerholz mit 59,1 Ringen, Vizekönig ist Marcel Moorschlatt mit 58,6 Ringen.

Neuer Alterskönig wurde Günter Westermann mit 40,3 Ringen. Er war zudem bester Altersschütze auf dem Königsstand mit 60,2 Ringen. Vogelkönig wurde Mechthild Schulz.

Die Hartmut-Westermann-Plakette der Schüler ging an Jonna Meyerholz mit 58,5 Ringen. Die 1. Festplakette nahm Jörg Neitzel mit einem Ergebnis von 30/30/30 Ringen mit nach Hause. Die 2. Festplakette ging an Lena Habeck (30/30/29) und die 3. Festplakette an Anne Horstmann (30/30).

Auch um Preise auf dem Sachstand ging es am Wochenende. Hier siegte René Habeck (30/30 und Freihand 8/5) vor Harald Rogge (30/29), der fünfmal hintereinander die Zehn traf, und Hergen Meyerholz (30/29 mit viermal zehn Ringe in Folge).

Für Unterhaltung sorgte beim 119. Schützenfest des Vereins neben den Schießwettbewerben und dem Festumzug, begleitet vom Spielmannszug Adelheide, auch die 1. Hengsterholzer Schützenolympiade, bei der es auf Geschick, Schnelligkeit, Ausdauer und Logik ankam. Anschließend unterhielten die Koppel-Kinner der Speelkoppel Hoyerswege die Schützen und ihre Gäste.