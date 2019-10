Warum extreme Laufveranstaltungen bei Sportlern immer beliebter werden, verrät Paul Stein vom Orgateam des Events „Immer extrem“.

Frage: Was macht den Reiz an Hindernis- beziehungsweise Schlammläufen aus?

Stein: Der Reiz liegt darin, gemeinsam im Team Grenzen zu überwinden und Spaß zu haben. Wer würde denn alleine im Oktober in ein tiefes Matschloch springen, über schräge Wände klettern oder Baumstämme auf einem Acker schleppen? Der Spaßfaktor liegt hier im Vordergrund.

Frage: Was charakterisiert die typischen Teilnehmer?

Stein: Den „typischen“ Teilnehmer kann man so nicht ausmachen, da Menschen aus allen Bereichen des Lebens teilnehmen: professionelle Läufer, Hobbyläufer, „Couch-Potatoes“ – es ist alles dabei. Alle, die sich so richtig auspowern und dreckig machen wollen.

Frage: Wie kommen Sie auf den Standort Immer?

Stein: Das Landheim Immer hat mit uns Kontakt aufgenommen, mit der Frage, ob man hier nicht ein Laufevent veranstalten könnte. Da es im Großraum zwischen Oldenburg und Bremen noch keinen Hindernislauf gab, kam die Idee, ein Teamevent in Form eines Hindernislaufes hier in Immer zu etablieren. Vom Namen her passt es ja hervorragend: „Immer extrem“.

das erwartet Läufer und Zuschauer Der extreme Hindernislauf beginnt diesen Samstag, 12. Oktober, um 11 Uhr beim Landheim Immer an der Hengsterholzer Straße 42 in Ganderkesee-Immer Der Rundkurs bietet mehr als 20 verschiedene Herausforderungen: Wasser- und Schlammlöcher, Hügel, unebenes Gelände und Hindernisse von mehr als drei Metern Höhe. Für die Versorgung werden Stände mit Getränken, Kuchen sowie Herzhaftem aufgestellt. Teilnehmer erhalten im Zielbereich nach dem Lauf gratis Getränke und Obst.

Frage: Wie viele Anmeldungen gibt es diesmal?

Stein: Derzeit liegen wir bei über 850 Teilnehmern und haben damit einen neuen Rekord erreicht.

Frage: Gibt es Stammläufer, die bereits bei den beiden vorigen Events dabei waren?

Paul Stein: Ja, es gibt viele „Wiederholungstäter“. Sehr viele haben wohl die Liebe zum Matsch entdeckt.

Frage: Auf welche Hindernisse dürfen sich die Sportler diesmal freuen?

Stein: Insgesamt warten 23 Hindernisse pro Runde auf die Teilnehmer. Für die Profis bedeutet dies bei drei Runden über 60 Hindernisse, die zu bewältigen sind. Unser Kulthindernis „Immer Fango“, die Wellnesspackung im Wald, ist in jedem Fall auch wieder dabei. Altbekannt ist auch unsere „Wohlfühloase“ der Firma Kreye. Absolut neu ist unsere „Wand 2.0“, präsentiert von der Firma Mansholt Umzüge. Ansonsten wird wieder alles geboten, was einen Hindernisläufer erfreut: Klettern, Robben, Springen, Kriechen, Hangeln, Schleppen, Tragen, Balancieren, Schlängeln, Rutschen, Waten, Heben und natürlich das Waschen beim letzten Hindernis „Samstag ist immer Badetag“.

Frage: Welches Rahmenprogramm erwartet die Besucher?

Stein: Street-Food der Firma Langner aus Ganderkesee sowie Kaffee und Kuchen. Die Zuschauer werden mindestens ebenso viel Spaß haben wie die Läufer. Das Anfeuern ist auf jeden Fall direkt bei den Hindernissen möglich und sorgt sicher für viel Stimmung.

Frage: Gibt es auch 2020 wieder ein „Immer extrem“?

Stein: Grundsätzlich sind wir daran interessiert, „Immer extrem“ jedes Jahr zu organisieren. Jedoch müssen wir dies nach jeder Veranstaltung erneut prüfen. Viele Faktoren müssen berücksichtig werden. Wir würden uns aber freuen, wenn es auch 2020 weitergehen würde.