Bürgerverein tagt und räumt auf

Hohenböken Aktiv werden die Mitglieder des Bürgervereins Hohenböken im März. Am Freitag, den 13., steht um 19.30 die Hauptversammlung beim Reiterverein Hohenböken auf dem Plan. Neben den Regularien und der Wahl eines neuen stellvertretenden Vorsitzenden ist der Einbruchsschutz Thema: Das Präventionsteam der Polizei Wildeshausen wird zu Gast sein und über Schutzmaßnahmen berichten. Tags darauf, am Samstag, 14. März, treffen die Mitglieder sich um 10 Uhr beim Dreieck an der Dorfstraße zum Frühjahrsputz. Im Anschluss wird am Backhaus Erbsensuppe serviert.