Sachbeschädigung: Vandalen toben sich am Sielingsee aus

Hohenböken Badegäste am Sielingsee in Hohenböken machten am vergangenen Sonnabend eine unschöne Entdeckung: Mehrere Hinweis- und Verkehrsschilder an der Einfahrt und Zuwegung zum See waren umgeknickt worden. Zudem hatten die unbekannten Täter ein Banner, das zum Schutz vor Corona-Infektionen aufruft, abgerissen und das Metalltor vor dem Badesee damit „verziert“.

Zerbrochene Flaschen und weggeworfene Plastikverpackungen hätten zusätzlich die Badefreuden getrübt, teilte ein NWZ-Leser mit, der den Vandalismus fotografisch dokumentierte. Die Gemeindeverwaltung hatte bis Dienstag noch keine Kenntnis von den Schäden erhalten. Der Kommunalservice werde sich um deren Behebung kümmern, hieß es.