Hollen Das Regionale Umweltzentrum Hollen (RUZ) ist bereits zum zweiten Mal mit seinem Projekt „Wirf mich nicht weg!“ für den „Bundespreis für Engagement gegen Lebensmittelverschwendung“ nominiert. „Wir sind stolz, auch in diesem Jahr unter den Nominierten zu sein. Das gibt dem Projekt noch mal eine ganz besondere Wertschätzung“, sagt RUZ-Geschäftsführerin Marina Becker-Kückens.

In diesem Jahr lag der Schwerpunkt der Bewerbung auf dem „Wirf mich nicht weg!“-Schülerwettbewerb, der in Kooperation mit der Marke Toppits und der Kinderzeitschrift „GEOlino“ initiiert wurde. Einsendungen mit den besten Ideen gegen Lebensmittelverschwendung kamen nicht nur aus Deutschland. Auch in diesem Jahr wird es wieder einen Schülerwettbewerb geben, verrät Projektleiterin Claudia Kay, die bundesweit Grundschulen mit dem Projekt besucht und über Lebensmittelverschwendung aufklärt.

15 Projekte aus ganz Deutschland können auf eine Auszeichnung in verschiedenen Kategorien hoffen. Die Projekte reduzieren Lebensmittelabfälle auf unterschiedlichste Art und Weise. Über 150 Vereine, Initiativen, Unternehmen, Bildungsträger und Privatpersonen haben sich dieses Jahr für den Preis beworben.

Sie widmen sich unter anderem der wirtschaftlichen Nutzung nicht vermarkteter Obst- und Gemüsesorten, machen die Mitnahme von Speiseresten salonfähig oder rufen Groß und Klein zur Wertschätzung von Lebensmitteln auf. Sie tragen damit zum Ziel der Vereinten Nationen bei, die Menge der Lebensmittelabfälle bis 2030 um die Hälfte zu verringern. Diesem Ziel hat sich auch Deutschland unter Federführung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) verpflichtet. Das BMEL gibt die Gewinner am Mittwoch, 18. April, bei einer feierlichen Preisverleihung in Berlin bekannt.