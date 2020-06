Unfall: Motorradfahrer bei Kollision in Horst schwer verletzt

Horst Schwere Verletzungen hat ein 64 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Ganderkeseer Gemeindegebiet erlitten, der am frühen Freitagabend in Horst von einem Auto angefahren wurde. Der Fahrer des Pkw hatte den Motorradfahrer zuvor mutmaßlich übersehen.

Der 68-jährige Unfallverursacher, ebenfalls aus der Gemeinde Ganderkesee, war mit seinem Kleinwagen gegen 17.30 Uhr auf der Schönemoorer Landstraße in Fahrtrichtung Schönemoor/Zur Ollen unterwegs. Einige Meter hinter der Einmündung der Straße Ochsenweide wollte er laut Polizei in Höhe einer Bushaltestelle nach links auf ein Grundstück abbiegen. Dabei bemerkte er den entgegenkommenden Motorradfahrer offenbar nicht. Der 64-Jährige habe den Zusammenstoß mit dem Fahrzeug trotz eingeleiteter Vollbremsung nicht mehr verhindern können.

Durch den Aufprall stürzte der Mann zu Boden und verletzte sich dabei schwer. Die alarmierten Rettungskräfte und ein Notarzt der Feuerwehr Delmenhorst versorgten den 64-Jährigen vor Ort medizinisch und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Die Schönemoorer Landstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es laut Pressemitteilung der Polizei jedoch nicht.

Den Sachschaden an der Honda des Motorradfahrers beziffern die Beamten mit 2000 Euro. Die Beschädigungen am Kleinwagen des 68-Jährigen schätzen sie in gleicher Höhe ein, was in diesem Fall jedoch als Totalschaden einzustufen sei.

Das Auto musste durch ein Abschleppunternehmen vom Unfallort abtransportiert werden.