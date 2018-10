Hoyerswege Unbekannte Täter sind am Tag der deutschen Einheit in eine Tankstelle an der Wildeshauser Landstraße in Hoyerswege eingebrochen. Nach Angaben der Polizei verschafften sie sich am Mittwoch, 3. Oktober, gegen 3.30 Uhr gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum und entwendeten diverse Stangen Zigaretten.

Zum entstandenen Schaden konnten noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Wildeshausen unter Telefon 04431/941-115 entgegen.