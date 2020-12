Container in Flammen: Polizei ermittelt nach Brand in Wald bei Hoykenkamp

Hoykenkamp Nach dem Brand eines Containers in einem Waldstück in der Nähe der Straße „Am Holz“ in Hoykenkamp ermittelt die Polizei auch in Sachen Brandstiftung. Bereits am vergangenen Mittwoch, 23. Dezember, hatte eine Zeugin gegen 16.30 aus dem Waldstück starke Rauchentwicklung sowie Feuerschein gemeldet, teilte die Polizei erst am Montag mit.

Aufgrund des unwegsamen Geländes gestaltete sich das Erreichen des Brandortes für die Einsatzkräfte zuerst schwierig. Der Container war vor dem Brandausbruch augenscheinlich zu einer Art Aufenthaltsraum umfunktioniert worden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter Telefon 04431/941-0 zu melden.