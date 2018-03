Hobby zum Beruf gemacht

Hoykenkamp So mancher wird sich schon mal gefragt haben: „Zufall oder Schicksal – was lenkt eigentlich mein Leben?“ Auch bei Erwin Plachetka aus Hoykenkamp hat der Zufall – oder das Schicksal – für so manche Wendung in seinem Leben gesorgt. Heute ist der 69-Jährige Schriftsteller und hat dazu seit 33 Jahren seinen eigenen Verlag (EPLA-Verlag). „Ich hätte es viel früher machen sollen“, verrät er mir.

Neun Romane, außerdem Bücher mit Erzählungen und Kurzgeschichten sind von ihm bisher erschienen. Dazu kommen Bände mit Gedichten und ein Bild- und Textband über den Badeort Alassio. Auf der Buchmesse in Leipzig präsentiert der Autor und Verleger gerade seinen aktuellen Roman: „Detektiv Plotzke und der doppelte Stalker“.

In jungen Jahren wäre Erwin Plachetka gerne Fußballprofi geworden. Sein Platz war zwischen den Pfosten und selbst der spätere Bundestrainer Helmut Schön bescheinigte dem jungen Delmenhorster großes Talent: „Dieser Torwart wird noch Karriere machen“. Bei seinem ersten Spiel in einer Niedersachsenauswahl der A-Jugend erwischte er aber einen denkbar schlechten Tag. „Ich habe die Nerven verloren. Jeder Schuss auf mein Tor war ein Treffer“, erinnert sich Erwin. Damit war der Traum von der Fußballkarriere ausgeträumt. Eines aber hat sich bis heute nicht geändert, seine Leidenschaft für Werder Bremen.

Die Kombination, einerseits Fußball zu spielen und andererseits Gedichte zu schreiben, ist wohl eher selten. Erwin konnte beides ausgesprochen gut. „Ich hatte einen sehr guten Deutschlehrer, der mein Interesse an der Literatur geweckt hat.“ Mit Begeisterung schrieb er für die Schülerzeitung und für ihn war klar: „Ich werde Journalist.“ Seine Eltern waren von diesem Berufswunsch nicht begeistert: „Lerne erst einmal etwas Vernünftiges.“

So begann er nach dem Abschluss an der Realschule eine Ausbildung zum Industriekaufmann. Diese beendete er mit einem so guten Ergebnis, dass er mit einem Geldbetrag aus der Hermann-Leverenz-Stiftung bedacht wurde. Danach meldete sich Erwin sofort bei der Bundeswehr, denn er wollte den Wehrdienst schnell hinter sich bringen. In Finnland wartete seine Leena.

Das Mädchen aus dem kleinen finnischen Dorf Myllykoski hatte er über eine Brieffreundschaft kennengelernt. Als Leena für kurze Zeit in einem Hotel in Bielefeld arbeitete, um ihr Deutsch zu verbessern, lernten sie sich erstmals persönlich kennen. „Sie war ganz nett, mehr war nicht“, erinnert sich Erwin Plachetka.

Das änderte sich ein Jahr später, als er mit seinem Fußballverein in Stockholm war: Vom skandinavischen Flair angetan, lud er sich im nächsten Jahr zu seiner Brieffreundin nach Finnland ein – und 1970 heirateten die beiden. Erwin zog zu seiner jungen Ehefrau, die in Helsinki ein Studium für Fremdsprachen absolvierte. Da er in Finnland keine passende Arbeitsstelle fand, ging es für beide ein Jahr später wieder nach Deutschland. In Hamburg arbeitete Erwin als Industriekaufmann.

Schon bald vergrößerte sich mit Hanni Katariina die junge Familie. Diese zog nach Delmenhorst, wo durch Erwins Eltern die Betreuung der kleinen Tochter gesichert war. Erwin Plachetka arbeitete einige Jahre bei Siemens in Bremen, bevor er sich mit einem finnischen Partner selbstständig machte. Zusammen bauten sie einen Vertrieb für Blockhäuser und Saunen auf. 1983 wechselte er wieder ins Angestelltenverhältnis und arbeitete 18 Jahre als kaufmännischer Leiter bei einem Armaturenhersteller in Bremen. Als dieser durch Umstrukturierungen keinen kaufmännischen Leiter mehr benötigte, musste sich Erwin Plachetka neu orientieren. Mehrere berufliche Anläufe scheiterten und so machte er schließlich doch noch sein Hobby zum Beruf.

Zwischendurch hatte er auf dem zweiten Bildungsweg die Fachhochschulreife für Germanistik erworben und ein Fernstudium für Prosa und Lyrik absolviert. Seine Leidenschaft für das Schreiben von Gedichten, Kurzgeschichten und Romanen hatte er nie verloren. Da etablierte Verlage seine Manuskripte ablehnten oder sehr viel Geld dafür verlangten, entstanden in Handarbeit die ersten Gedichthefte und Kurzgeschichtenbände in seinem eigenen Verlag, den er 1985 gründete.

Mittlerweile vertreibt Erwin Plachetka nicht nur seine eigenen Werke. Sein Ziel ist es, unbekannten Autoren eine Chance zu geben. In den letzten 18 Jahren wurden Werke von mehr 400 Autoren veröffentlicht. Viele davon schwärmen von diesem Verlag, wo noch mit Herz und Seele agiert wird.

Erwin Plachetka,Verleger und Autor aus Hoykenkamp