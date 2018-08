Immer Eine gute Aussicht hat er auf jeden Fall, der Ganter Nummer 81: Auf einer Garage des Umzugsunternehmens Mansholt am Ganderkeseer Weg in Immer thront er – bemalt im Stile Hundertwassers. Bis die „Ganterskulptur 2.0“ des Wiefelsteder Künstlers Norbert Marten hier Platz nehmen konnte, gingen indes fast drei Jahre ins Land.

Bestellt hatte Unternehmenschef Thomas Mansholt das Kunstwerk nämlich schon 2016 – zu seinem 50. Geburtstag. Aber wie es manchmal so ist: Gut Ding will Weile haben. Und nun, wo der Vogel mit den ausgebreiteten Flügeln endlich da ist, ist der Seniorchef zufrieden – und mit ihm auch Mutter Helga und Sohn Nico und natürlich Ecco Eichhorn, Vorsitzender des Vereins Ganter-ART.

Gestaltet wurde der Ganter von der Stuhrer Künstlerin Rita Wolff, die den Stil von Friedensreich Hundertwasser zum Vorbild nahm. Fünf Wochen habe die Arbeit an der Skulptur gedauert, so die Künstlerin. „Bemalt wurde er, als es so richtig warm und sonnig war“, sagte Thomas Mansholt. „Und ich finde, das sieht man auch.“

Ganter-ART bekommt für die „Vermittlung“ der Skulpturen eine Spende vom Käufer und die sei im Falle des Umzugsunternehmens „sehr üppig“ gewesen, so Eichhorn am Freitagabend bei der offiziellen „Ganterlandung“. Das Geld wird dann in soziale Projekte investiert. Im Falle von Ganter Nummer 81 wurde das Kampus-Projekt an der Katenkampschule unterstützt.