Immer Schnellen Schrittes trabt das Tier auf dem Video die Straße entlang. Ist es ein Wolf oder vielleicht doch eher ein Hund? Tobias Neuse, der der Nordwest-Zeitung das Video über Facebook zur Verfügung gestellt hat, war sich im Februar sicher: Das ist ein Wolf! Gefilmt wurde das Tier im Februar in Bürstel, nahe der Firma Ordemann Landtechnik in Richtung Ganderkesee laufend.

„Auf den ersten Blick kann man das fast nie sagen. Das muss genau ausgewertet werden“, betonte der zuständige Wolfsberater Carsten Sauerwein, der das Video am Dienstag von der NWZ zur Verfügung gestellt bekommen hat.

Erster Vergleich

Und genau das tat Sauerwein am Dienstag. Gerade bei Video- und Bildmaterial stehe zunächst der Vergleich mit bereits bekanntem Material an. „Sie glauben gar nicht, was uns Menschen alles schicken“, sagte der Wolfsberater. Teilweise würden Filme aus Youtube heruntergeladen und an Sauerwein oder einen seiner Kollegen geschickt. „Da liegt Skandinavien dann plötzlich mitten in Niedersachsen.“ Daher werde entsprechendes Material zunächst computergestützt verglichen. Erst dann geht es an die genaue Beurteilung des Videos.

Blick auf Details

Die Bilder oder in diesem Fall das Video werden vergrößert und Experten wie Sauerwein oder die Mitarbeiter des Wolfbüros Niedersachsen schauen ganz genau hin. Passen Gang und Statur? Ist die Fellzeichnung zu erkennen? „Das ist bei Videos, die nachts entstanden sind, natürlich immer schwierig“, so Sauerwein. Da erscheine zum Beispiel eine graue Gesichtsmaske schnell weiß – und Weiß bedeute eher Husky denn Wolf. Wenn sich die Experten dann immer noch unschlüssig sind, muss vor Ort gesucht werden.

Entsprechend wichtig ist es, dass Sichtungen möglichst schnell an die Wolfsberater gemeldet werden. „Da das Video schon älter ist, lohnt es sich nicht mehr nachzuschauen“, bedauerte Sauerwein.

Unsicherheit bleibt

Vor Ort gebe es nämlich fast immer Spuren und die seien in der Regel eindeutiger als jeder Foto- oder Videobeweis. Zu einem Urteil ist Sauerwein, in Absprache mit dem Wolfsbüro, dennoch gekommen: „Wir sind uns einig, dass es sich um einen Hund handelt“, erklärte Sauerwein nach ein paar Stunden Beschäftigung mit dem Material. Die Ohren seien zu spitz für einen Wolf und auch die Gangart sei zu untypisch. „Etwas Unsicherheit bleibt natürlich, da ich mir kein Bild vor Ort machen konnte, aber wir sind uns ziemlich sicher.“

Dass es in Ganderkesee keinen Wolf gibt, bedeute dieser Befund derweil nicht. „Es kommt regelmäßig zu Verwechslungen zwischen bestimmten Hunderassen und Wölfen“, sagte der Wolfsberater. Trotzdem sei die Meldung von Sichtungen, auch wenn diese sich als falsch herausstellen, wichtig. Denn es gebe halt auch, wie berichtet, Hinweise darauf, dass tatsächlich ein Wolf in der Gemeinde Ganderkesee und Umgebung unterwegs ist. „Irgendwann werden wir es ganz eindeutig wissen“, ist sich Sauerwein sicher.

Video

