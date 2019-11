Frage: Frau Hellmold, wie sind Sie auf das Thema der neuen „Seidenstraße“ gekommen?

Hellmold: Ich war beruflich lange im Logistikbereich tätig und bin zwischen 2005 und 2011 mehrfach nach China gereist. Die Entwicklung, die sich dort vollzieht, ist nach hiesigen Maßstäben nicht vorstellbar. Es macht meiner Ansicht nach keinen Sinn, sich dagegen zu wehren, sondern wir müssen jetzt gemeinsam handeln.

Frage: Was genau ist mit dem Begriff „neue Seidenstraße“ eigentlich gemeint?

Hellmold: Das ist das größte Infrastrukturprojekt seit dem Marshallplan. China baut in Europa, Asien und Afrika ein Netzwerk aus Häfen, Straßen und Pipelines für den internationalen Handel aus.

Frage: Sehen Sie dabei ein Problem?

Hellmold: Momentan verhandeln die europäischen Länder alle eigene Deals mit China, Europa müsste stattdessen aber gemeinsam agieren. Es müssen andere politische Entscheidungen getroffen werden. China kann viel schneller handeln als wir, weil die demokratischen Prozesse bei uns lange dauern. So, wie es momentan ist, stehen wir uns selbst im Weg.

Frage: Wie viel Zeit gibt es Ihrer Meinung nach dafür?

Hellmold: Wir müssen schnell handeln, im Grunde sind wir schon zu spät dran. Wir müssen als Europa gemeinsam auf Augenhöhe mit China verhandeln, damit es am Ende keine Einbahnstraße wird. Zum Beispiel im Bezug auf die Achtung der Menschenrechte als unumstößlichen Punkt für Handelsabkommen.

Frage: Betrifft das Thema überhaupt Menschen aus Ganderkesee und dem Landkreis Oldenburg?

Hellmold: Wir sind auf jeden Fall direkt davon betroffen, chinesische Waren sind hier jeden Tag im Umlauf. Und wir haben wirklich großes Potenzial und tolle Unternehmen in Ganderkesee, die ein wirtschaftliches Interesse an der neuen Seidenstraße haben.

Frage: Ihr Vortrag ist also vorrangig für Unternehmen gedacht?

Hellmold: Nein. Mein Interesse ist, alle Menschen miteinander zu vernetzten und die Veranstaltung nicht auf irgendeine Weise zu begrenzen. Ich glaube auch, dass Netzwerke in Zukunft immer wichtiger werden. Im Anschluss an den Vortrag möchte ich deshalb gerne in den Dialog mit den Zuhörern treten und im Gespräch miteinander diskutieren.

Frage: Wird es zu dem Thema weitere Vorträge geben?

Hellmold: Ich plane zusammen mit der regioVHS weitere Veranstaltungen. Die Gemeinde Ganderkesee und die Wirtschaftsförderung unterstützen uns dabei auch. Wir haben schon mit Unternehmen hier vor Ort gesprochen, da ist Bereitschaft für weiteren Austausch da. Ich denke, dass Ganderkesee eine Menge zu bieten hat.