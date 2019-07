Frage: Frau Urban, das Institut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) und das Institut für Management und Wirtschaftsforschung (IMWF) stufen in einer aktuellen Rangliste die Fachklinik Stenum in der Kategorie „50 bis 150 Betten“ deutschlandweit auf Platz 30 ein. Was muss eine Klinik tun, um so gut bewertet zu werden?

Urban: Wir sind selber überrascht und freuen uns natürlich sehr über diese Auszeichnung. Wir haben mit unseren Mitarbeitern die Standards immer weiter entwickelt und konnten damit offenbar überzeugen.

Frage: Um welche Standards geht es dabei?

Urban: Zum Beispiel ein einheitlicher Ablauf für alle Patienten von der Aufnahme über die Untersuchung, Röntgen und Labor, bis zur stationären Unterbringung. Wichtig ist auch der MRSA-Abstrich, mit dem wir das Infektionsrisiko für unser Haus minimieren.

Frage: Man hört ja immer wieder, dass Krankenhäuser für gute Platzierungen in Rankings auch mal bezahlen. Wie ist das bei Ihnen?

Urban: Es gibt die klare Anweisung, dass wir für solche Bewertungen kein Geld ausgeben. Anders sieht es bei Zertifikaten aus, die das Qualitätsmanagement-System bewerten, wie zum Beispiel zum Endoprothetik-Zentrum. Dafür kommen externe Experten ins Haus, die müssen natürlich bezahlt werden. Aber das gehört einfach zu den Anforderungen, die eine Fachklinik erfüllen muss.

Frage: Was mussten Sie denn für die Studie der FAZ erfüllen?

Urban: Einen sehr langen Qualitätsbericht einsenden. Dafür gab es viele Vorgaben, zum Beispiel die Anzahl und Qualifikation der Mitarbeiter in der Pflege oder die Frage, wie wir mit Komplikationen umgehen. Auch Hygiene oder Datenschutz gehörten zu den Themen. All diese Fragen haben wir offenbar zur Zufriedenheit beantwortet.

Frage: Wird die Orthopädie-Fachklinik eigentlich häufig bewertet?

Urban: Im Schnitt etwa einmal im Jahr. Wir schauen auch regelmäßig auf Klinikbewertungsportale. Am meisten Feedback erhalten wir aber durch die Patientenbefragung bei uns im Haus. Darüber bekommen wir jährlich mehr als 800 Fragebogen zurück. In 99 Prozent gibt es eine Weiterempfehlung.

Frage: Und wenn es doch mal etwas zu meckern gibt...

Urban: ... dann betrifft das meistens den Zuschnitt der Patientenzimmer und die Situation bei den sanitären Anlagen. Nicht alle Zimmer haben ein Badezimmer, das ist unser großes Manko. Aber daran arbeiten wir ja mit dem bevorstehenden Bau eines neuen Bettenhauses.

Frage: Was gehört überhaupt zu Ihren Aufgaben als Qualitätsmanagerin?

Urban: Ich kümmere mich unter anderem um die Zertifizierung zum Endoprothetik-Zentrum. Dafür wird die Klinik jährlich von der ClarCert GmbH überprüft. Die Anforderungen müssen immer wieder auf den neuesten Stand gebracht werden. Dazu kommt das sogenannte Critical Incident Reporting System (CIRS), bei dem alles, was zu Unfällen und Schäden führen kann, in den Blickpunkt genommen wird. Die Klinik entwickelt sich immer weiter. Stillstand und Qualitätsmanagement sind nicht vereinbar.

Frage: Also ist die jetzige gute Note kein Grund, die Hände in den Schoß zum legen?

Urban: Nein. Unter den 376 Krankenhäusern, die in unserer Kategorie ausgewertet wurden, sind wir jetzt auf Platz 30. Aber auch diese Platzierung ist immer noch ausbaufähig.