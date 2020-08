Appell zur Einhaltung der Regeln

Landkreis /Ganderkesee Eine weitere Covid-19-Erkrankung wurde im Landkreis Oldenburg am Freitag gemeldet. Damit erhöht sich die Zahl der aktuell Erkrankten auf 14. Sie verteilen sich auf die Stadt Wildeshausen (10) sowie die Gemeinden Großenkneten (3) und Hude (1). Die Gesamtzahl der Corona-Fälle im Kreisgebiet beträgt nun 351. Elf Menschen sind an den Folgen der Erkrankung verstorben.

Obwohl sich die Infektionszahlen aktuell auf relativ niedrigem Niveau bewegen, sieht sich die Kreisverwaltung veranlasst, auf die konsequente Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln hinzuweisen. In gewissen Bereichen des alltäglichen Lebens sei eine nachlassende Disziplin bei der Einhaltung der geltenden Corona-Regeln zu beobachten, heißt es in einer Mitteilung vom Freitag. Auch bei der Einhaltung von Quarantäne-Vorschriften seien einige Verstöße festgestellt worden.

„Wir sind nach wie vor mitten in einer Pandemie, die unser aller Gesundheit ernsthaft bedroht. Darum ist es immens wichtig sich an die Basismaßnahmen zu halten“, appelliert Erster Kreisrat Christian Wolf an das Verantwortungsbewusstsein der Bewohner. Die Kreisverwaltung werde die Einhaltung der Regeln konsequent beobachten und punktuell kontrollieren.