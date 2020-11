Neue Verkehrsführung am Ebereschenweg: Bald mehr Schutz für Schulkinder

Ab diesen Mittwoch gilt am Ebereschenweg eine geänderte Verkehrsführung. Weil am Übergang des alten Teil des Weges auf den neuen über eine Länge von rund 20 Metern kein Kfz-Begegnungsverkehr möglich ist, bestand dort schon seit Jahren eine Vorfahrtsregelung. Die wird nun mit Blick auf die Verkehrssicherheit der Kinder der Grundschule Lange Straße umgekehrt, teilt die Verwaltung mit. Dann gilt: Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Lange Straße unterwegs sind, müssen dem Gegenverkehr Vorrang gewähren (Das Bild zeigt die alte Regelung). In Richtung Mühlenstraße haben sie künftig Vorrang. BILD: