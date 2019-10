Start und Ziel am Schützenhof in Ganderkesee

„Rund um Ganderkesee“ heißt die Orientierungsfahrt, die der Ortsclub Delmenhorst im ADAC am kommenden Sonnabend, 19. Oktober, veranstaltet. Start und Ziel ist am Schützenhof Ganderkesee, Habbrügger Weg 38.

Gestartet wird ab 14 Uhr. Bereits um 12.30 Uhr beginnt im Schützenhof eine Einweisung, die sich besonders an Anfänger richtet. Fragen sind ausdrücklich erlaubt.

Mitmachen kann jeder mit einem zugelassenen Fahrzeug, auch mit Oldtimern. Fahrer und Beifahrer bilden ein Team. Am Start bekommen sie einen Satz Kartenausschnitte mit Orientierungsaufgaben – damit wird die Route vorgegeben. An der Strecke stehen Kontrollschilder mit Nummern, die in die Bordkarte eingetragen werden – so wissen die Teams, ob sie noch auf dem richtigen Weg sind.

Mehr Informationen und Anmeldungen unter www.oc-delmenhorst.de