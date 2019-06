Jetzt ist die Städtepartnerschaft zwischen Ganderkesee und Pułtusk auch nach außen sichtbar: Zusammen mit ihrem Amtskollegen aus Pułtusk, Wojciech Gregorczyk, hat Bürgermeisterin Alice Gerken am Montagabend an der Außenfassade des Rathauses ein neues Schild enthüllt, das auf die beiden Städtepartnerschaften der Gemeinde verweist. Bislang habe an derselben Stelle nur Château-du-Loir gestanden, erklärte die Verwaltungschefin der kleinen Abordnung aus Polen, die derzeit in Ganderkesee zu Gast ist. Neben dem neuen Bürgermeister Pułtusks sind Ratsmitglied Stanisław Zaremba (von links), Verwaltungsmitarbeiterin Agnieszka Niesiobedzka, Jolanta Siejbik, Mitinitiatorin der Partnerschaft und Schulleiterin Krystyna Estkowska angereist, um den ersten großen Pułtusk-Aufenthalt einer Reisegruppe aus Ganderkesee vom 19. bis zum 24. September vorzubereiten. Die ersten Anmeldungen für die Reise sind laut Gemeindesprecher Hauke Gruhn bereits eingegangen, weitere nimmt er unter Telefon 04222/4 41 02 oder per Mail (h.gruhn@ganderkesee.de) entgegen. BILD: