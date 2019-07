Schierbrok Ein Kiosk in Schierbrok ist am Samstagabend überfallen worden. Die Tat ereignete sich gegen 21.30 Uhr. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt, weitere Informationen zu dem Überfall gab es am Sonntag aber noch nicht. Mehrere Streifenwagen hatten am Sonnabendabend die nähere Umgebung des Kiosks durchsucht.