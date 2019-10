Zuerst Gottesdienst

Zu Beginn des Dorffestes in Stenum findet ein ökumenischer Erntedankgottesdienst in der Kapelle St. Michael am Kehnmoorweg statt. Er beginnt um 10 Uhr und nicht – wie Gottesdienste an anderen Sonntagen – um 9 Uhr und wird von Pastorin Julia Klein (Timotheus-Haus) sowie Marianne Etrich (St. Marien) gestaltet. Es singt der Jugendchor aus St. Marien, Delmenhorst.