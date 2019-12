Schierbrok Im Zeitraum von Donnerstag, 5. Dezember, 18 Uhr, bis Freitag, 6. Dezember, 8 Uhr, haben Unbekannte vergeblich versucht, an der Sternstraße in Schierbrok in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Sie wollten über ein Kellerfenster eindringen, entfernten auch den Bolzen eines Toilettenfensters und schlugen zudem noch die Scheibe eines Schuppenanbaus ein. Ins Haus kamen sie dennoch nicht. Hinweise zu dem Einbruchsversuch erbittet die Polizei in Wildeshausen unter Telefon 04431/941-115.