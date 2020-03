Dirk Wieting Schnackt Mit Marco Coldewey: Ein Discjockey mit vielen Leidenschaften

Schlutter Die Musik auf einer Hochzeit ist eines der Schlüsselelemente. Von den meisten Hochzeitsfeiern, bei denen gute Musik gespielt wurde, wird berichtet, dass sie gelungen gewesen sind. „Wir sind sehr glücklich, dass wir Dich als Discjockey hatten, denn du hast es super gemacht.“ Mit diesen Worten bedankte sich ein Brautpaar aus Vechta bei Marco Coldewey (35).

Discjockey (DJ) ist für Marco Nebenberuf, Hobby und Leidenschaft zugleich. Auf Kohlfahrten, Geburtstagen und anderen Festen sorgt er für die passende Musik. Spezialisiert hat er sich aber auf Hochzeiten. Bei allen Veranstaltungen überlässt er nichts dem Zufall. „Ich stelle mich individuell auf die Wünsche des Gastgebers und seiner Gäste ein“, verspricht „DJ Marco“, so sein Künstlername.

Bis nach Ostfriesland oder Lüneburg hat es sich herumgesprochen, dass mit Marco und seiner Musik Stimmung und gute Laune garantiert sind. Will einmal nicht gleich Stimmung aufkommen, dann bringt Marco seine Geheimwaffe: Das ist „Atemlos“ von Helene Fischer. „Dann ist auch der Letzte auf der Tanzfläche.“ Dabei war sein erster Einsatz als DJ ganz spontan, sozusagen ein Sprung ins kalte Wasser. Schon als Jugendlicher konnte er sich für Musik begeistern. Einen großen Teil seines Taschengeldes legte er in CDs an. Im Herbst 2000 gab es in seinem Heimatort Schlutter den traditionellen Theaterball. Die Gäste waren in ausgelassener Stimmung, als der DJ aus familiären Gründen den Veranstaltungsort verlassen musste. Dieter Coldewey hatte die rettende Idee: „Ich rufe meinen Sohn Marco an!“

Dieser ließ sich das nicht zweimal sagen und brachte die Gesellschaft wieder in Schwung. Nun war Marco Gesprächsthema im Dorf und wurde gleich für eine private Silvesterfeier gebucht. Mit der Zeit wurde der DJ aus Schlutter immer öfter angefragt, 2007 machte er sein Hobby zum Nebenberuf. Da er im Bereich Informationstechnik keinen geeigneten Ausbildungsplatz finden konnte, absolvierte er nach dem Realschulabschluss eine Ausbildung zum Elektroinstallateur. „Die drei Jahre waren schon anstrengend, aber wie heißt es so schön: Lehrjahre sind keine Herrenjahre“, meint Marco.

Als Geselle wechselte er zu einer Firma, die unter anderem für die Beschallungsanlagen im Bremer Weserstadion zuständig war. Da Marco ein großer Werder-Fan ist, war es für ihn ein ganz besonderes Erlebnis, wenn er bei den Heimspielen die Beschallungsanlage betreuen durfte. Am 20. November 2016 war das Heimspiel des SV Werder gegen Eintracht Frankfurt. Der DJ, der die Fans vor dem Spiel in Stimmung bringt, war verhindert. Marco durfte einspringen: „Das war ein absolutes Highlight für mich.“ Um beruflich weiterzukommen, besuchte er zwei Jahre die Technikerschule für Elektrotechnik. Bei der EWE in Delmenhorst ist Marco jetzt verantwortlich für die Planung im Breitbandausbau. „Das ist genau das, was ich beruflich wollte“, schwärmt er.

Der Beruf und die Einsätze als DJ – damit wäre so mancher schon ausgefüllt, nicht aber Marco Coldewey. Zusammen mit seiner Freundin Jasmin war er auf einem Kurzurlaub in Tannenhausen bei Aurich. Ihnen gefiel die Gegend so gut, dass sie sich entschlossen, ein Grundstück zu erwerben und ein Haus zu bauen. Um es dann selbst für einige Urlaubstage zu nutzen, aber auch um „Maja“ zu vermieten. „Maja“, so wurde das Haus getauft. Der Name setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der beiden Vornamen Marco und Jasmin zusammen.

Ein weiteres Hobby entdeckte Marco ebenfalls im Urlaub. Vor fünf Jahren besichtigte er das Schloss in Binz auf Rügen und da war es um ihn geschehen. Seit dieser Zeit ist sein Interesse an Schlössern und Burgen riesengroß. „Es ist einfach spannend, wie es damals so war“, erklärt Marco.

Zur Tagesschau um 20 Uhr schafft es Marco nur selten. Um sich fit zu halten, läuft er gerne im Delmenhorster Tiergarten oder an der Delme entlang. Eine weitere Leidenschaft ist sein Garten. „Es gibt noch Fotos, wo ich als kleiner Junge mit der Gießkanne in der Hand die Blumen begieße“, meint er. Die Garten-Begeisterung teilt er mit seiner Jasmin. Beide sind oft in ihrem Haus in Delmenhorst zu finden. Marco ist mit sich und der Welt zufrieden. Allerdings hat er doch einen Wunsch: „Ein Haus in meiner Heimat Schlutter oder der näheren Umgebung, das wäre noch ein großer Lebenstraum von mir.“