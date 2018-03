Schönemoor Familie Eilers aus Schönemoor darf sich zu den besten Milcherzeugern Niedersachsens 2017 zählen. Und nun kann es auch jeder sehen: Am Dienstag überreichte Herbert Heyen, Vorstand der Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen (LVN), im Rahmen einer Feier mit Ehrengästen aus Landwirtschaft und Politik auf dem Hof in Schönemoor das offizielle Hofschild.

Der Betrieb der Familie Eilers war beim landesweiten Milchlandpreis, einem Wettbewerb der LVN, unter den besten 15 Milcherzeugern Niedersachsens gelandet. Die ersten fünf Plätze wurden vergeben. Familie Eilers gehörte zu den übrigen zehn Höfen, die die Jury besonders überzeugt hatten. Bereits im Dezember hatten Jana und ihre Eltern Hans-Gerd und Heike Eilers im Alten Kurhaus in Bad Zwischenahn eine Urkunde und eine „Mini-Olga“ aus den Händen der niedersächsischen Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast erhalten.

Heimlich beworben

Etwa 50 bis 80 der 8500 niedersächsischen Betriebe bewerben sich jährlich um die „Goldene Olga“, berichtete Herbert Heyen. Das hatte in Schönemoor Tochter Jana in die Hand genommen, die den Betrieb seit 2013 gemeinsam mit ihren Eltern als GbR führt. Ihren Eltern habe sie davon zunächst nichts erzählt, verriet die 28-Jährige am Dienstag. Erst als der Besuch der beiden Prüfer der Fachjury, die den Hof einen Tag lang begutachteten, kurz bevorstand, wurde die gesamte Familie eingeweiht.

120 Milchkühe und 135 weibliche Nachzuchttiere haben auf dem 90 Hektar großen Hof ihr Zuhause. Eine Kuh ihrer Zucht gibt im Jahr durchschnittlich 11.200 Liter Milch, erklärte Jana Eilers den Ehrengästen. Die Kühe können selbst entscheiden, wann sie gemolken werden möchten: Dafür stehen zwei Melkroboter bereit.

Diesen Aspekt hob Herbert Heyen besonders hervor. Zudem lobte er unter anderem die Rohmilchqualität, die vorbildliche Öffentlichkeitsarbeit, das Engagement in Zuchtverbänden, den Umweltschutz sowie die Ökonomie. Für Landwirte sei es eine besondere Herausforderung, ihre Betriebe stets den neuen gesetzlichen Anforderungen, wie etwa der Düngeverordnung, anzupassen.

Zahlreiche Gäste ergriffen das Wort. Der stellvertretende Bürgermeister und stellvertretende Landrat Günter Westermann bezeichnete den Hof als „ein Aushängeschild für Landwirtschaft in dieser Region“. Bernhard Wolff, Geschäftsführer des Kreislandvolkverbandes Oldenburg, dankte Jana Eilers, die „immer wieder um Verständnis werbe für den Berufsstand“.

Großes Ziel

Das Erfolgsrezept der Familie Eilers? „Seine Kühe zu kennen, ist das A und O“, so Jana Eilers, „damit man früh bemerkt, wenn etwas nicht stimmt.“ Auch die Zusammenarbeit und Kommunikation aller Beteiligten sei wichtig. Bei der Zucht achte die Familie, die keine weiteren Mitarbeiter beschäftigt, nicht auf die Milchleistung, denn dafür sorge gutes Futter. Das Euter und ein guter Körperbau seien entscheidender, damit die Kühe lange fit sind. Die 28-Jährige hat auf jeden Fall viel vor. Ihr Ziel: die „Goldene Olga“.