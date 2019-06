Schönemoor Beim Storchenpaar in Schönemoor kam sozusagen der Klapperstorch: „Konrad“ und „Adenaua“, die beiden Weißstörche im großen Garten von Annette Reiners und Frank Seipelt, haben Nachwuchs bekommen. Das Jungtier ist am vergangenen Wochenende geschlüpft – ob am Sonnabend oder Sonntag, kann Annette Reiners nicht genau sagen.

Die Familie beobachtet das Storchennest vom Dachfenster aus sehr intensiv, der Feldstecher liegt immer griffbereit. Das kleine Köpfchen sei jedenfalls am Sonntag erstmals zu sehen gewesen, berichtet Reiners. „Da haben wir uns alle gefreut.“ Schon im April war die Freude groß gewesen, als sich in dem vor zwei Jahren auf einer abgesägten Pappel angelegten Horst erstmals ein Storchenpaar angesiedelt hatte. Die Kinder tauften es auf die Namen „Konrad“ und „Adenaua“. Anfang Mai habe das Weibchen mit dem Brüten begonnen, berichtet Annette Reiners. Jetzt hofft die Familie, dass die Elterntiere trotz der trockenen Witterung ausreichend Nahrung findet. Und ein Name wird noch gesucht für den Jungstorch.

Nach Angaben von Martin Brinkmann vom Regionalen Umweltzentrum (RUZ) in Hollen ist es im ganzen Landkreis Oldenburg schon lange nicht mehr vorgekommen, dass ein Storchenpaar Nachwuchs ausgebrütet hat. „Es gibt immer wieder welche, die hier durchziehen“, meinte er, „aber dass sie brüten und Junge bekommen, ist schon sehr besonders.“ Das sei aber für den Bereich Ganderkesee/Hude abzusehen gewesen, sagte Brinkmann, „allein schon, weil die Storchenstation in Berne so nahe ist.“