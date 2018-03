Stenum Großeinsatz in Stenum: Nach einem Gasaustritt im Gästehaus eines Hotels am Dorfring rückten am Donnerstagmorgen insgesamt rund 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst mit zwölf Fahrzeugen zur Unfallstelle aus. Wie sich schließlich herausstellte, war Ammoniak aus einem Kühlschrank ausgetreten. Drei Personen wurden wegen Übelkeit und Schwindelgefühlen vor Ort behandelt.

Kurz vor 9 Uhr war zunächst die Freiwillige Feuerwehr Schierbrok-Schönemoor alarmiert worden. Schnell zog der stellvertretende Gemeindebrandmeister Norbert Twisterling als Einsatzleiter auch den Gefahrgutzug des Landkreises Oldenburg aus Ganderkesee hinzu. In einem Zimmer des Gästehauses hatten Reinigungskräfte einen verdächtigen Geruch wahrgenommen.

Das Gebäude, in dem sich rund 40 Personen aufhielten, wurde umgehend evakuiert. Drei Menschen, die Beschwerden zeigten, wurden vom Rettungsdienst behandelt. Dabei mussten nach Angaben von Feuerwehr-Sprecher Benjamin Mahlstedt auch Sprachbarrieren überwunden werden, da viele Gäste Angehörige von Patienten der Orthopädieklinik Stenum waren und sich nur auf Englisch verständigen konnten.

Die Feuerwehr drang unter Atemschutz ins Haus vor, fand die Quelle des Geruchs aber zunächst nicht. Erst im zweiten Anlauf entdeckten die Einsatzkräfte in einem Zimmer den Kühlschrank, aus dem mittlerweile flüssiges Ammoniak auslief. Nach gut einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.

Dass die Feuerwehr mit einem so großen Aufgebot im Einsatz war, begründete Benjamin Mahlstedt mit der zunächst unklaren Lage. „Besser haben als brauchen“, sei in solchen Fällen der Grundsatz für die Verfügbarkeit der Kräfte.