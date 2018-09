Stenum Bereits im April wurde sie wegen Mängeln gesperrt, jetzt wurde sie abgerissen: die Mitternachtsbrücke im Stenumer Holz. „Die Sicherheit für die Brückenbenutzer war nicht mehr gegeben, da ständig Trittbohlen durchbrachen“, so Revierförster Jens Meier von den Niedersächsischen Landesforsten, der die Brücke am Mittwoch mit einem landesforsteigenen Kranschlepper entsorgen ließ.

Die Mitternachtsbrücke befindet sich zwar auf dem Eigentum der Niedersächsischen Landesforsten, wurde aber von der Gemeinde Ganderkesee im Zuge der Einrichtung des Waldlehrpfades errichtet. Die Gemeinde will nun „innerhalb weniger Wochen“ eine neue Brücke durch den Kommunalservice errichten lassen, wie Gemeindesprecher Hauke Gruhn bestätigt. Bis dahin bitten die Revierförsterei Hasbruch und die Gemeinde um etwas Geduld. Die Investition für die neue Brücke halten sich derweil in Grenzen. Es handele sich um einen „mittleren vierstelligen Betrag“, so Gruhn.